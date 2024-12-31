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Поделки на год Змеи 2025: как сделать символ года своими руками из подручных материалов
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15:54 31.12.2024 (обновлено: 15:57 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/podelki-1986293031.html
Из бисера или фетра: как сделать символ 2025 года змею своими руками
Поделки на год Змеи 2025: как сделать символ года своими руками из подручных материалов
Из бисера или фетра: как сделать символ 2025 года змею своими руками
Считанные недели остаются до долгожданных новогодних праздников, обязательным атрибутом которых будет символ 2025 года - Зеленая Деревянная Змея. Как сделать... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:54:00+03:00
2024-12-31T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Считанные недели остаются до долгожданных новогодних праздников, обязательным атрибутом которых будет символ 2025 года - Зеленая Деревянная Змея. Как сделать праздничную игрушку в садик или в школу своими руками из простых материалов, какой может быть поделка на год змеи - в материале РИА Новости.Поделки на год Змеи 2025По восточному календарю наступающий 2025 год будет годом не просто змеи, а Зеленой Деревянной Змеи. Важно отметить, что к этим животным во многих культурах относились с большим уважением, считали их символом мудрости, удачи, природных сил.Украсить квартиру, елку или праздничный стол фигуркой змеи в этом году будет вполне уместно. А самым юным членам семьи в школе и в детском саду в преддверии Нового года нередко дают задание: сделать елочную игрушку или другое украшение к празднику своими руками. Взрослые тоже могут проявить фантазию, ведь смастерить красивую праздничную змейку можно из самых разных материалов.Из бумагиСамый доступный материал, который есть под рукой практически у каждого - это, несомненно, обычная бумага. Можно взять белые листы, а затем раскрасить готовую змейку в понравившиеся цвета. Если хочется сделать яркую красочную поделку, стоит запастись набором цветной бумаги.Изготовление украшений из бумаги прекрасно подойдет для семей с детьми. Главное - подобрать технику под возраст юных мастеров. С ребятами дошкольного или младшего школьного возраста можно попробовать сделать змейку-гармошку.Вам понадобится:Порядок действий:К слову, если склеить вместе полосы разных цветов, а затем объединить в одну, то “спинка” и “брюшко” бумажной змеи получатся разных оттенков. Это добавит поделке яркости. А если полосы соединять между собой не просто край к краю, а под прямым углом, то готовая змейка будет изгибаться.Для детей постарше и для взрослых подойдут змейки в технике оригами. Для этого лучше выбрать бумагу не слишком плотную, чтобы можно было легко складывать, и не очень хрупкую, чтобы готовая змея держала форму. Вот одна из самых простых схем:Вам понадобится:Порядок действий:Из фетраИгрушки и поделки из фетра (например, украшения для ели) прекрасно подходят для создания уютной и теплой новогодней атмосферы. Этот материал (по сути представляющий собой войлок,сформированный в листы разной толщины) можно найти в самых разных оттенках, а значит, фетровую змейку можно сделать как в одном цвете, так и соединив детали разных цветов.Вам понадобятся:Порядок действий:Если игрушку планируется повесить на новогоднюю елку, не забудьте пришить специальную петельку.Из тканиЗмею можно сшить не только из фетра, но и практически из любого другого вида ткани. Схема работы при этом будет аналогичной: поиск выкройки, создание заготовок, соединение элементов между собой, придание готовой змее формы при помощи наполнителя и декорирование.Еще один доступный вариант поделки из оставшихся небольших кусочков ткани, которые жалко выбрасывать - это новогодняя аппликация. Для ее создания вам понадобятся:Порядок действий:Из носковПри желании в забавную новогоднюю игрушку можно превратить практически все. Даже потерявшие пару яркие детские носки, из которых в преддверии праздника можно создать необычную змею.Вам понадобятся:Порядок действий:Из проволокиОпытные мастера, прекрасно владеющие плоскогубцами и прочим инструментом, могут даже из обычной медной проволоки создать изящное украшение (и даже украсить его камнями и кристаллами). Но и начинающим декораторам вполне по силам выполнить фигурку змеи из проволоки. В качестве материала можно использовать специальную пушистую синельную проволоку, которая очень интересно смотрится и пользуется популярностью в рукоделии.Вам понадобятся:Порядок действий:Из джутаДжут представляет собой натуральное волокно, которое также часто находит применение в рукоделии. Джутовые нити смотрятся интересно и оригинально, а потому и различные поделки из них продолжают оставаться актуальными и востребованными. Материал отличается высокой прочностью, практически не пачкается в обычных условиях и не представляет интереса для моли.Умеющие вязать при желании вполне могут связать крючком символ наступающего года, все остальные могут взять на вооружение принцип работы с проволокой: спирально наматывать на подготовленный каркас слои джутовой нити, постепенно придавая заготовке внешний вид змеи. Украсить поделку можно бусинками и стразами, кристаллами и другими декоративными элементами, придав ей праздничный вид и сходство с прототипом.Из бисераИмея под рукой бисер и проволоку, можно сделать самые разные изображения символа наступающего года: от ярких елочных игрушек и деталей интерьера до украшений.Схемы создания змеек из бисера варьируются от самых простых и доступных даже новичкам вариантов до сложных объемных фигур (держать форму им помогает расположенная внутри жесткая проволока).Основной набор инструментов для работы - это сам бисер нужных цветов и форм, проволока или нить, плоскогубцы или другие инструменты, помогающие работать с проволокой. Подобрав нужную схему, внимательно придерживайтесь всех инструкций, и тогда результат вас точно не разочарует.
https://ria.ru/20241231/elka-1986483711.html
https://ria.ru/20241231/novogodniy_stol-1968520977.html
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игрушки, новый год, праздник, общество, новый год 2025, социальный навигатор, детские вопросы
игрушки, Новый год, Праздник, Общество, Новый год 2025, Социальный навигатор, Детские вопросы

Из бисера или фетра: как сделать символ 2025 года змею своими руками

© iStock.com / StefaNikolicПоделки на год Змеи 2025: как сделать своими руками из подручных материалов
Поделки на год Змеи 2025: как сделать своими руками из подручных материалов - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© iStock.com / StefaNikolic
Поделки на год Змеи 2025: как сделать своими руками из подручных материалов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Считанные недели остаются до долгожданных новогодних праздников, обязательным атрибутом которых будет символ 2025 года - Зеленая Деревянная Змея. Как сделать праздничную игрушку в садик или в школу своими руками из простых материалов, какой может быть поделка на год змеи - в материале РИА Новости.
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16:26

Поделки на год Змеи 2025

По восточному календарю наступающий 2025 год будет годом не просто змеи, а Зеленой Деревянной Змеи. Важно отметить, что к этим животным во многих культурах относились с большим уважением, считали их символом мудрости, удачи, природных сил.
Украсить квартиру, елку или праздничный стол фигуркой змеи в этом году будет вполне уместно. А самым юным членам семьи в школе и в детском саду в преддверии Нового года нередко дают задание: сделать елочную игрушку или другое украшение к празднику своими руками. Взрослые тоже могут проявить фантазию, ведь смастерить красивую праздничную змейку можно из самых разных материалов.

Из бумаги

© iStock.com / shironosovПоделка из бумаги
Поделка из бумаги - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / shironosov
Поделка из бумаги
Самый доступный материал, который есть под рукой практически у каждого - это, несомненно, обычная бумага. Можно взять белые листы, а затем раскрасить готовую змейку в понравившиеся цвета. Если хочется сделать яркую красочную поделку, стоит запастись набором цветной бумаги.
Изготовление украшений из бумаги прекрасно подойдет для семей с детьми. Главное - подобрать технику под возраст юных мастеров. С ребятами дошкольного или младшего школьного возраста можно попробовать сделать змейку-гармошку.
Вам понадобится:
  • бумага (белая или цветная);
  • простой карандаш;
  • ножницы;
  • клей;
  • карандаши или фломастеры.
Порядок действий:
  • бумагу нарезать полосками одинаковой длины и толщины;
  • склеить подготовленные полосы в одну длинную ленту;
  • сложить получившуюся заготовку гармошкой, чередуя стороны сгиба;
  • на одном из расположенных с краю квадратов нарисовать мордочку змейки либо вырезать голову из бумаги и приклеить к краю фигуры.
К слову, если склеить вместе полосы разных цветов, а затем объединить в одну, то “спинка” и “брюшко” бумажной змеи получатся разных оттенков. Это добавит поделке яркости. А если полосы соединять между собой не просто край к краю, а под прямым углом, то готовая змейка будет изгибаться.
Для детей постарше и для взрослых подойдут змейки в технике оригами. Для этого лучше выбрать бумагу не слишком плотную, чтобы можно было легко складывать, и не очень хрупкую, чтобы готовая змея держала форму. Вот одна из самых простых схем:
© iStock.com / solegПоделка из бумаги
Поделка из бумаги - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / soleg
Поделка из бумаги
Вам понадобится:
  • лист бумаги любого цвета;
  • карандаши или фломастеры.
Порядок действий:
  • вырезать из листа бумаги квадрат, который нужно по диагонали сложить пополам, чтобы получился треугольник;
  • раскрыть бумагу, чтобы линия сгиба оказалась внутри листа и располагалась горизонтально;
  • вложить края бумаги сверху и снизу вершинами к центру;
  • верхнюю и нижнюю стороны складываем еще раз к центру, а затем - еще два раза аналогичным образом, чтобы получилась достаточно узкая полоска. На каждом этапе все линии сгиба необходимо аккуратно проглаживать;
  • один край получившейся заготовки станет хвостом змеи. Для этого его необходимо несколько раз сложить по направлению к сгибу так, чтобы получился длинный и узкий треугольник;
  • сложить заготовку пополам вдоль линии сгиба;
  • отступив от второго края примерно 5-6 сантиметров, загибаем этот кусок заготовки вверх. Это будет голова змеи;
  • аккуратно расправьте “капюшон” змейки, а следом вновь согнуть голову параллельно “телу” заготовки;
  • края “головы” слегка согнуть, чтобы сформировать мордочку. Нарисовать глаза, сделать фломастерами или карандашами узор на фигурке.
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Из фетра

© iStock.com / CasarsaGuruПоделка из фетра
Поделка из фетра - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / CasarsaGuru
Поделка из фетра
Игрушки и поделки из фетра (например, украшения для ели) прекрасно подходят для создания уютной и теплой новогодней атмосферы. Этот материал (по сути представляющий собой войлок,сформированный в листы разной толщины) можно найти в самых разных оттенках, а значит, фетровую змейку можно сделать как в одном цвете, так и соединив детали разных цветов.
Вам понадобятся:
  • фетр;
  • карандаш;
  • ножницы;
  • иголка с ниткой;
  • наполнитель для игрушки;
  • декор (бисер, пайетки, ленты и др.).
Порядок действий:
  • подобрать подходящую выкройку и сделать заготовку из бумаги или картона (если нет уверенности, лучше не наносить контуры будущей поделки сразу на материал);
  • после того, как контур змеи (или очертания всех деталей) будет перенесен на материал, нужно аккуратно вырезать все необходимые элементы;
  • сшить детали между собой, оставив небольшое отверстие, через которое игрушку можно набить синтепоном либо другим выбранным наполнителем;
  • когда змея готова, аккуратно зашиваем отверстие и приступаем к украшению. Блестящую чешую праздничного символа помогут изобразить бисер или пайетки, вместо глаз змейке можно пришить красивые пуговицы.
Если игрушку планируется повесить на новогоднюю елку, не забудьте пришить специальную петельку.

Из ткани

© iStock.com / T TurovskaПоделка из ткани
Поделка из ткани - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / T Turovska
Поделка из ткани
Змею можно сшить не только из фетра, но и практически из любого другого вида ткани. Схема работы при этом будет аналогичной: поиск выкройки, создание заготовок, соединение элементов между собой, придание готовой змее формы при помощи наполнителя и декорирование.
Еще один доступный вариант поделки из оставшихся небольших кусочков ткани, которые жалко выбрасывать - это новогодняя аппликация. Для ее создания вам понадобятся:
  • ткань;
  • основа (картон, плотная бумага и т.д.);
  • клей;
  • ножницы;
  • цветные карандаши или фломастеры.
Порядок действий:
  • продумав композицию, легкими линиями нанесите контуры рисунка на основу;
  • подготовьте детали будущей картины, вырезав их из ткани;
  • разместите элементы на листе бумаги или картона в соответствии с задуманной композицией при помощи клея;
  • при необходимости дополните работу рисунками карандашом или фломастерами.

Из носков

© iStock.com / fotostormПоделка из носков
Поделка из носков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / fotostorm
Поделка из носков
При желании в забавную новогоднюю игрушку можно превратить практически все. Даже потерявшие пару яркие детские носки, из которых в преддверии праздника можно создать необычную змею.
Вам понадобятся:
  • старые носки или гольфы (лучше подбирать одинаковые по ширине и в цветах, сочетающихся друг с другом);
  • ножницы;
  • иголка с нитками;
  • наполнитель;
  • красная лента (для языка);
  • пуговицы (для глаз).
Порядок действий:
  • с каждого носка аккуратно срезать пятку и мысок, чтобы осталась только центральная прямая часть;
  • готовые элементы сшить между собой. С одного края заготовку нужно зашить так, чтобы получился зауженный хвост, с другой будет плоская крупная голова змеи. У головы на месте рта оставить участок незашитым;
  • вывернуть змею;
  • набить игрушку наполнителем через отверстие на голове;
  • из отрезка ленты сделать язык змеи, сформировать раздвоенный кончик, вырезав треугольник;
  • поместив язык в пасть змее, зашить отверстие. Змея готова.
Новогодние игрушки - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Из бумаги, ваты, фетра: как самому сделать новогодние игрушки на елку
16:32

Из проволоки

© iStock.com / Елена ШитиковаПоделка из проволоки
Поделка из проволоки - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / Елена Шитикова
Поделка из проволоки
Опытные мастера, прекрасно владеющие плоскогубцами и прочим инструментом, могут даже из обычной медной проволоки создать изящное украшение (и даже украсить его камнями и кристаллами). Но и начинающим декораторам вполне по силам выполнить фигурку змеи из проволоки. В качестве материала можно использовать специальную пушистую синельную проволоку, которая очень интересно смотрится и пользуется популярностью в рукоделии.
Вам понадобятся:
  • синельная проволока нужного цвета;
  • бусинки или кристаллы (для создания глаз);
  • лента (для языка).
Порядок действий:
  • несколько отрезков проволоки сложить вместе и обмотать поверх плотной спиралью другими отрезками проволоки, чтобы получить змею нужной толщины;
  • при помощи дополнительных слоев проволоки сформировать голову змеи;
  • приклеить глаза, в слоях проволоки закрепить язык из ленты;
  • финальный штрих - придать готовой змее нужную форму.

Из джута

© iStock.com / ZinkevychПоделка из ниток
Поделка из ниток - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / Zinkevych
Поделка из ниток
Джут представляет собой натуральное волокно, которое также часто находит применение в рукоделии. Джутовые нити смотрятся интересно и оригинально, а потому и различные поделки из них продолжают оставаться актуальными и востребованными. Материал отличается высокой прочностью, практически не пачкается в обычных условиях и не представляет интереса для моли.
Умеющие вязать при желании вполне могут связать крючком символ наступающего года, все остальные могут взять на вооружение принцип работы с проволокой: спирально наматывать на подготовленный каркас слои джутовой нити, постепенно придавая заготовке внешний вид змеи. Украсить поделку можно бусинками и стразами, кристаллами и другими декоративными элементами, придав ей праздничный вид и сходство с прототипом.

Из бисера

© iStock.com / Liudmila ChernetskaПоделка из бисера
Поделка из бисера - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Поделка из бисера
Имея под рукой бисер и проволоку, можно сделать самые разные изображения символа наступающего года: от ярких елочных игрушек и деталей интерьера до украшений.Схемы создания змеек из бисера варьируются от самых простых и доступных даже новичкам вариантов до сложных объемных фигур (держать форму им помогает расположенная внутри жесткая проволока).
Основной набор инструментов для работы - это сам бисер нужных цветов и форм, проволока или нить, плоскогубцы или другие инструменты, помогающие работать с проволокой. Подобрав нужную схему, внимательно придерживайтесь всех инструкций, и тогда результат вас точно не разочарует.
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