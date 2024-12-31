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С пенсионера с двойным гражданством взыскали почти два миллиона рублей
С пенсионера с двойным гражданством взыскали почти два миллиона рублей - РИА Новости, 31.12.2024
С пенсионера с двойным гражданством взыскали почти два миллиона рублей
С пенсионера с двойным гражданством России и Казахстана взыскали 1,9 миллиона рублей, сообщила прокуратура Астаны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. С пенсионера с двойным гражданством России и Казахстана взыскали 1,9 миллиона рублей, сообщила прокуратура Астаны в Telegram-канале.Как говорится в публикации, мужчина, "имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты".В соответствии с соглашением между странами СНГ, человеку не может выплачиваться пенсия одновременно в двух странах-членах содружества, уточнило ведомство.С пенсионера взыскали 8,9 миллиона тенге (около 1,9 миллиона рублей).
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Общество, Россия, Казахстан, Астана, СНГ
С пенсионера с двойным гражданством взыскали почти два миллиона рублей
С пенсионера с двойным гражданством в Казахстане взыскали 1,9 миллиона рублей