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С пенсионера с двойным гражданством взыскали почти два миллиона рублей

С пенсионера с двойным гражданством взыскали почти два миллиона рублей - РИА Новости, 31.12.2024

С пенсионера с двойным гражданством взыскали почти два миллиона рублей

С пенсионера с двойным гражданством России и Казахстана взыскали 1,9 миллиона рублей, сообщила прокуратура Астаны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2024

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. С пенсионера с двойным гражданством России и Казахстана взыскали 1,9 миллиона рублей, сообщила прокуратура Астаны в Telegram-канале.Как говорится в публикации, мужчина, "имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты".В соответствии с соглашением между странами СНГ, человеку не может выплачиваться пенсия одновременно в двух странах-членах содружества, уточнило ведомство.С пенсионера взыскали 8,9 миллиона тенге (около 1,9 миллиона рублей).

https://ria.ru/20241231/pensii-1992120627.html

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общество, россия, казахстан, астана, снг