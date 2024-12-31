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В ГД рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024
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02:17 31.12.2024 (обновлено: 06:01 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/pensii-1992120627.html
В ГД рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в 2025 году
В ГД рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024
В ГД рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в 2025 году
Социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75 процента с 1 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T02:17:00+03:00
2024-12-31T06:01:00+03:00
общество
россия
светлана бессараб
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75 процента с 1 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.Социальная пенсия — пособие, которое государство ежемесячно выплачивает инвалидам, детям, неработоспособным гражданам и пенсионерам с недостатком трудового стажа. "Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года", — сказала Бессараб.Она добавила, что по 2026 и 2027 годам показатели бюджета плановые, они могут быть уточнены в 2025 году при корректировке бюджета фонда социального и пенсионного страхования.
https://ria.ru/20241230/gosduma-1992035693.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В ГД рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в 2025 году

Депутат Бессараб: социальные пенсии вырастут на 14,75% с апреля 2025 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75 процента с 1 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Социальная пенсия — пособие, которое государство ежемесячно выплачивает инвалидам, детям, неработоспособным гражданам и пенсионерам с недостатком трудового стажа.
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"Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года", — сказала Бессараб.
Она добавила, что по 2026 и 2027 годам показатели бюджета плановые, они могут быть уточнены в 2025 году при корректировке бюджета фонда социального и пенсионного страхования.
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ОбществоРоссияСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
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