https://ria.ru/20241231/pashinyan-1992196465.html

Пашинян объявил руководящей идеологией "реальную" Армению

Пашинян объявил руководящей идеологией "реальную" Армению - РИА Новости, 01.01.2025

Пашинян объявил руководящей идеологией "реальную" Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией "реальную" Армению в границах Армянской ССР. РИА Новости, 01.01.2025

2024-12-31T23:34:00+03:00

2024-12-31T23:34:00+03:00

2025-01-01T08:38:00+03:00

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией "реальную" Армению в границах Армянской ССР. Пашинян продвигает идею так называемой "реальной" Армении в границах Армянской ССР, противопоставляя ее Армении "исторической". В июне Пашинян заявил, что идеология "реальной" Армении состоит в том, что народ больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить. Он уточнил, что народ задает вопрос элитам и правящей силе, могут ли они создать условия, чтобы он просто жил, "чтобы не было креста на его шее, который он должен тащить по пути к Голгофе". Для этого, по мнению Пашиняна, есть необходимый инструмент - государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а "не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы". "Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР), должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина Республики Армения, и ключевое восприятие этой идеологии заключается в том, что государство — это инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан, и ничего больше", - заявил Пашинян. Формированию идеологии "реальной Армении" он назвал переломным для истории страны. "Идеология реальной Армении предлагает посмотреть на наше государство, на его функциональное значение, на наши внутренние и внешние отношения, на наш регион и наш мир с иного ракурса, она предлагает с иного ракурса посмотреть и на себя как на коллективное целое, и на каждого из нас в отдельности, на свои отношения со своей родиной, Республикой Армения", - отметил Пашинян. По его словам, "реальная Армения" является концептуальной, идеологической основой и обоснованием объявленной властями "повестки мира". "И я хочу сказать прямо, что без идеологии реальной Армении реализация повестки мира невозможна... Мы находимся, все еще находимся на перекрестке, перед стратегическим и историческим выбором, и от этого нашего выбора будет зависеть наше содержательное восприятие всех остальных вопросов.", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20241226/sammit-1991492411.html

https://ria.ru/20241212/armeniya-1988768398.html

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в мире, армения, никол пашинян