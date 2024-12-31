https://ria.ru/20241231/paksh-2-1992138583.html

Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 31.12.2024

Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии полностью готова к заливке "первого бетона", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:18:00+03:00

2024-12-31T10:18:00+03:00

2024-12-31T10:26:00+03:00

ядерные технологии

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алексей лихачев

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аэс "пакш-2"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии полностью готова к заливке "первого бетона", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ. Заливка "первого бетона" в основание реакторного отделения означает старт строительства энергоблока. Ранее сообщалось, что на АЭС "Пакш-2" это событие может пройти в первом квартале 2025 года. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20241229/mask-1991955205.html

https://ria.ru/20241223/tokaev-1990829469.html

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будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш", аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"