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Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 31.12.2024
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Ядерные технологии
 
10:18 31.12.2024 (обновлено: 10:26 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/paksh-2-1992138583.html
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 31.12.2024
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии полностью готова к заливке "первого бетона", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:18:00+03:00
2024-12-31T10:26:00+03:00
ядерные технологии
венгрия
россия
будапешт
алексей лихачев
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии полностью готова к заливке "первого бетона", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ. Заливка "первого бетона" в основание реакторного отделения означает старт строительства энергоблока. Ранее сообщалось, что на АЭС "Пакш-2" это событие может пройти в первом квартале 2025 года. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20241229/mask-1991955205.html
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венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш", аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Венгрия, Россия, Будапешт, Алексей Лихачев, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Лихачев: площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии готова к заливке первого бетона

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии полностью готова к заливке "первого бетона", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Маск одним словом отреагировал на сообщение RT о российской АЭС на Луне
29 декабря, 06:03
Заливка "первого бетона" в основание реакторного отделения означает старт строительства энергоблока. Ранее сообщалось, что на АЭС "Пакш-2" это событие может пройти в первом квартале 2025 года.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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23 декабря, 13:59
 
Ядерные технологииВенгрияРоссияБудапештАлексей ЛихачевАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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