Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Лихачев: площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии готова к заливке первого бетона
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии полностью готова к заливке "первого бетона", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.
Заливка "первого бетона" в основание реакторного отделения означает старт строительства энергоблока. Ранее сообщалось, что на АЭС "Пакш-2" это событие может пройти в первом квартале 2025 года.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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