https://ria.ru/20241231/oon-1992190037.html
В ООН заявили о крахе системы здравоохранения в Газе
В ООН заявили о крахе системы здравоохранения в Газе - РИА Новости, 31.12.2024
В ООН заявили о крахе системы здравоохранения в Газе
Нападения Израиля на больницы и клиники в секторе Газа поставили систему здравоохранения анклава на грань краха, говорится в докладе Управления верховного... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T20:58:00+03:00
2024-12-31T20:58:00+03:00
2024-12-31T20:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Нападения Израиля на больницы и клиники в секторе Газа поставили систему здравоохранения анклава на грань краха, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о нападениях на больницы в Газе в период с 7 октября 2023 года по июнь 2024 года. "Совокупные последствия описанных нападений на больницы поставили систему здравоохранения в Газе на грань полного краха, серьезно повлияв на доступ палестинцев к здравоохранению и медицинской помощи в период острой необходимости", - сказано в документе. В ООН добавили, что ситуация еще сильнее усугубилась после полного закрытия КПП в Рафахе на границе с Египтом после израильского вторжения в этот город в мае 2024 года, что исключило возможность медицинской эвакуации раненых и больных. Отмечается, что в своих комментариях к этому докладу израильское правительство заявило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе своих операций приняла "широкомасштабные меры для уменьшения ущерба среди гражданского населения и сведения к минимуму перебоев в медицинском обслуживании". "Однако таких мер оказалось недостаточно, чтобы компенсировать последствия разрушений, вызванных нападениями на больницы и... боевыми действиями внутри них и вокруг них, в том числе с использованием тактики осады", - считают эксперты УВКПЧ. По последним данным ВОЗ, с 7 октября 2023 года на оккупированных палестинских территориях было зарегистрировано 1273 нападения на медицинские объекты, в результате которых 883 человека погибли и 1416 получили ранения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.
https://ria.ru/20241231/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241231/oon-1992175793.html
https://ria.ru/20241228/gaza-1991781150.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, воз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ООН, ВОЗ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ООН заявили о крахе системы здравоохранения в Газе
ООН: нападения Израиля поставили систему здравоохранения Газы на грань краха
ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Нападения Израиля на больницы и клиники в секторе Газа поставили систему здравоохранения анклава на грань краха, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о нападениях на больницы в Газе в период с 7 октября 2023 года по июнь 2024 года.
"Совокупные последствия описанных нападений на больницы поставили систему здравоохранения в Газе на грань полного краха, серьезно повлияв на доступ палестинцев к здравоохранению и медицинской помощи в период острой необходимости", - сказано в документе.
В ООН
добавили, что ситуация еще сильнее усугубилась после полного закрытия КПП в Рафахе
на границе с Египтом
после израильского вторжения в этот город в мае 2024 года, что исключило возможность медицинской эвакуации раненых и больных.
Отмечается, что в своих комментариях к этому докладу израильское правительство заявило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе своих операций приняла "широкомасштабные меры для уменьшения ущерба среди гражданского населения и сведения к минимуму перебоев в медицинском обслуживании".
"Однако таких мер оказалось недостаточно, чтобы компенсировать последствия разрушений, вызванных нападениями на больницы и... боевыми действиями внутри них и вокруг них, в том числе с использованием тактики осады", - считают эксперты УВКПЧ.
По последним данным ВОЗ
, с 7 октября 2023 года на оккупированных палестинских территориях было зарегистрировано 1273 нападения на медицинские объекты, в результате которых 883 человека погибли и 1416 получили ранения.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.