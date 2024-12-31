https://ria.ru/20241231/oon-1992179409.html

В ООН обвинили украинских солдат в военных преступлениях

В ООН обвинили украинских солдат в военных преступлениях - РИА Новости, 31.12.2024

В ООН обвинили украинских солдат в военных преступлениях

Некоторые российские солдаты, получившие ранения на поле боя, были убиты беспилотниками FPV на Украине, что является военным преступлением, говорится в докладе... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T18:00:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Некоторые российские солдаты, получившие ранения на поле боя, были убиты беспилотниками FPV на Украине, что является военным преступлением, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года. "В течение отчетного периода УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех российских военнослужащих и одного украинского военнослужащего, который, по-видимому, был выведен из строя из-за серьезного ранения. Например, на видеозаписи одного из инцидентов, сделанной с помощью беспилотника, видно, как тяжело раненный российский военнослужащий лежит на земле без оружия в руках, когда беспилотник FPV нацеливается на него и убивает", - сказано в документе. В УВКПЧ напоминают, что согласно международному гуманитарному праву, человек, потерявший сознание или иным образом выведенный из строя в результате ранений или болезни и, следовательно, неспособный защитить себя, считается вышедшим из строя при условии, что он воздерживается от любых враждебных действий. "Нападение на человека, если известно, что он вышел из строя, является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением", - добавляется в докладе. Управление не уточняет, кто несет ответственность за такие атаки беспилотников. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

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