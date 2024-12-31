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ООН: в рядах ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 31.12.2024 (обновлено: 18:32 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/oon-1992178068.html
ООН: в рядах ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы
ООН: в рядах ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы - РИА Новости, 31.12.2024
ООН: в рядах ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы
Украинские военнослужащие территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пытают мобилизованных мужчин, отказывающихся... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:42:00+03:00
2024-12-31T18:32:00+03:00
оон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пытают мобилизованных мужчин, отказывающихся становиться солдатами по соображениям совести, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года."В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало случаи, когда пять мужчин были призваны на военную службу и переведены в военные учебные центры после попытки воспользоваться своим правом на отказ от военной службы по соображениям совести. Во всех случаях военнослужащие, ответственные за призыв на военную службу (ТЦК - ред.), произвольно задерживали этих мужчин на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению или пыткам. Им угрожали насилием и "отправкой на передовую", а четверо из них подверглись избиениям, удушению и протаскиванию по полу", - сказано в документе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241231/oon-1992177639.html
https://ria.ru/20241231/doklad-1992178572.html
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оон, вооруженные силы украины, украина, в мире
ООН, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
ООН: в рядах ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы

ООН: военнослужащие ВСУ пытают мобилизованных лиц, отказывающихся от службы

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пытают мобилизованных мужчин, отказывающихся становиться солдатами по соображениям совести, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.
"В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало случаи, когда пять мужчин были призваны на военную службу и переведены в военные учебные центры после попытки воспользоваться своим правом на отказ от военной службы по соображениям совести. Во всех случаях военнослужащие, ответственные за призыв на военную службу (ТЦК - ред.), произвольно задерживали этих мужчин на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению или пыткам. Им угрожали насилием и "отправкой на передовую", а четверо из них подверглись избиениям, удушению и протаскиванию по полу", - сказано в документе.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
ООН опубликовала доклад с обвинениями в адрес Украины
Вчера, 17:36
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ
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