ООН: в рядах ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы
ООН: военнослужащие ВСУ пытают мобилизованных лиц, отказывающихся от службы
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пытают мобилизованных мужчин, отказывающихся становиться солдатами по соображениям совести, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.
"В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало случаи, когда пять мужчин были призваны на военную службу и переведены в военные учебные центры после попытки воспользоваться своим правом на отказ от военной службы по соображениям совести. Во всех случаях военнослужащие, ответственные за призыв на военную службу (ТЦК - ред.), произвольно задерживали этих мужчин на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению или пыткам. Им угрожали насилием и "отправкой на передовую", а четверо из них подверглись избиениям, удушению и протаскиванию по полу", - сказано в документе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.