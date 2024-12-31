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ООН опубликовала доклад о военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 31.12.2024 (обновлено: 19:03 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/oon-1992177768.html
ООН опубликовала доклад о военных преступлениях на Украине
ООН опубликовала доклад о военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 31.12.2024
ООН опубликовала доклад о военных преступлениях на Украине
Российские военнопленные на Украине, опрошенные ООН с 1 сентября по 30 ноября 2024 года, подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:37:00+03:00
2024-12-31T19:03:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военнопленные на Украине, опрошенные ООН с 1 сентября по 30 ноября 2024 года, подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине."За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере "Захид-4" во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену. Четырнадцать из них подверглись сексуальному насилию", — сказано в документе.В докладе также сказано, что некоторые российские солдаты, получившие ранения на поле боя, были убиты украинскими FPV-дронами. В Управлении подчеркнули, что это считается военным преступлением. Там подтвердили четыре снятых на видео эпизода, когда беспилотники атаковали и убили трех российских бойцов и одного военнослужащего ВСУ, который, по-видимому, был выведен из строя из-за серьезного ранения."Например, на видеозаписи одного из инцидентов, сделанной с помощью беспилотника, видно, как тяжело раненный российский военнослужащий лежит на земле без оружия в руках, когда беспилотник FPV нацеливается на него и убивает", — уточняется в докладе.Согласно международному гуманитарному праву, человек, потерявший сознание или иным образом утративший дееспособность из-за ранения или болезни и, следовательно, неспособный защитить себя, считается вышедшим из строя при условии, что он воздерживается от любых враждебных действий. Нападение на него квалифицируется как военное преступление, напомнили в ООН.Кроме того, в документе говорится, что Киев не соблюдает международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и свою собственную конституцию, не допуская исключений из мобилизации для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. При этом к некоторым из них сотрудники ТЦК также применяли пытки. В частности, в пяти случаях мужчин задерживали на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению — угрожали насилием и отправкой на передовую, избивали, душили и протаскивали по полу.Помимо этого, за отчетный период суды вынесли пять обвинительных вердиктов в отношении людей, принадлежащих к религиозным общинам, которые имели право на альтернативную невоенную службу в соответствии с законодательством. В результате их приговорили к одному и трем годам тюрьмы.
https://ria.ru/20241002/moskalkova-1976024615.html
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украина, оон, вооруженные силы украины, львов, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, Львов, Киев, В мире
ООН опубликовала доклад о военных преступлениях на Украине

ООН: практически все российские военнопленные на Украине подвергались пыткам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военнопленные на Украине, опрошенные ООН с 1 сентября по 30 ноября 2024 года, подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.
"За отчетный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере "Захид-4" во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену. Четырнадцать из них подверглись сексуальному насилию", — сказано в документе.
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В октябре Управление опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорилось, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных подвергались пыткам. По данным УВКПЧ, людей жестоко избивали, в том числе наносили целенаправленные удары по коленям и другим суставам. Кроме того, пленным угрожали смертью или физическим насилием, а также использовали против них электрический ток.

В докладе также сказано, что некоторые российские солдаты, получившие ранения на поле боя, были убиты украинскими FPV-дронами. В Управлении подчеркнули, что это считается военным преступлением. Там подтвердили четыре снятых на видео эпизода, когда беспилотники атаковали и убили трех российских бойцов и одного военнослужащего ВСУ, который, по-видимому, был выведен из строя из-за серьезного ранения.
«
"Например, на видеозаписи одного из инцидентов, сделанной с помощью беспилотника, видно, как тяжело раненный российский военнослужащий лежит на земле без оружия в руках, когда беспилотник FPV нацеливается на него и убивает", — уточняется в докладе.
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Согласно международному гуманитарному праву, человек, потерявший сознание или иным образом утративший дееспособность из-за ранения или болезни и, следовательно, неспособный защитить себя, считается вышедшим из строя при условии, что он воздерживается от любых враждебных действий. Нападение на него квалифицируется как военное преступление, напомнили в ООН.
Кроме того, в документе говорится, что Киев не соблюдает международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и свою собственную конституцию, не допуская исключений из мобилизации для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. При этом к некоторым из них сотрудники ТЦК также применяли пытки. В частности, в пяти случаях мужчин задерживали на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению — угрожали насилием и отправкой на передовую, избивали, душили и протаскивали по полу.
Помимо этого, за отчетный период суды вынесли пять обвинительных вердиктов в отношении людей, принадлежащих к религиозным общинам, которые имели право на альтернативную невоенную службу в соответствии с законодательством. В результате их приговорили к одному и трем годам тюрьмы.
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