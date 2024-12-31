https://ria.ru/20241231/oon-1992177639.html

ООН опубликовала доклад с обвинениями в адрес Украины

ООН опубликовала доклад с обвинениями в адрес Украины - РИА Новости, 31.12.2024

ООН опубликовала доклад с обвинениями в адрес Украины

Украина не соблюдает международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и свою собственную конституцию, не допуская исключений из мобилизации для... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T17:36:00+03:00

2024-12-31T17:36:00+03:00

2024-12-31T18:23:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Украина не соблюдает международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и свою собственную конституцию, не допуская исключений из мобилизации для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года."Согласно МПГПП, право на отказ от военной службы по соображениям совести не допускает никаких ограничений или отступлений. Право на отказ от военной службы по соображениям совести также закреплено в конституции Украины. Однако внутреннее законодательство Украины неоправданно ограничивает это конституционное право только некоторыми формами религии или убеждений, исключая другие, что противоречит применимым обязательствам по обеспечению равенства перед законом и недискриминации в соответствии с МПГПП", - сказано в документе.Кроме того, в ООН отметили, что обязательная военная служба в соответствии с законодательной базой Украины, касающейся призыва на военную службу во время мобилизации, хотя и предусматривает исключения на других основаниях, по-видимому, не допускает освобождения от военной службы по соображениям совести даже для тех религий или убеждений, которые имели бы на это право по украинскому закону."За отчетный период суды вынесли пять решений, осуждающих лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, принадлежащих к религиозным общинам, которые имели право на альтернативную невоенную службу в соответствии с национальным законодательством. Эти лица были приговорены к одному и трем годам тюремного заключения", - уточняется в докладе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241231/oon-1992179409.html

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