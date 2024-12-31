https://ria.ru/20241231/oon-1992175793.html
ООН обвинила Израиль в обстреле медработников в Газе
ООН обвинила Израиль в обстреле медработников в Газе - РИА Новости, 31.12.2024
ООН обвинила Израиль в обстреле медработников в Газе
Весьма вероятно, что израильские солдаты несут ответственность за смертельный обстрел медицинских работников больниц Аль-Авда и Аль-Амаль в секторе Газа из... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:21:00+03:00
2024-12-31T17:21:00+03:00
2024-12-31T17:21:00+03:00
в мире
израиль
оон
воз
палестина
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
врачи без границ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7a95a64af07672be4dcdd6a3d5aacf6.jpg
ЖЕНЕВА, 31 дек – РИА Новости. Весьма вероятно, что израильские солдаты несут ответственность за смертельный обстрел медицинских работников больниц Аль-Авда и Аль-Амаль в секторе Газа из снайперского оружия, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о нападениях на больницы в Газе в период с 7 октября 2023 года по июнь 2024 года. По данным экспертов УВКПЧ, организация располагает "разумными основаниями полагать", что в период с 5 по 22 декабря 2023 года военнослужащие ЦАХАЛ, окружившие больницу Аль-Авда, неоднократно применяли боевые патроны, которые привели к гибели медработников в этот период. Такой же вывод сделан в отношении нападения на больницу Аль-Амаль 31 января 2024 года. Организация уточняет, что в больнице Аль-Авда в городе Джабалья стрельба на длительное время ограничила передвижение по зданиям больницы и привела к жертвам среди медицинского персонала. Например, 7 декабря 2023 года медсестра больницы была смертельно ранена в грудь, когда выглядывала из окна, из снайперского оружия. Сотрудник больницы также 9 декабря 2023 года был убит выстрелом в голову, когда стоял у окна. В документе добавляется, что таким же образом в 20 метрах от входа в больницу были убиты две беременные женщины. "Ни в одном из описанных выше инцидентов не было информации, позволяющей предположить, что жертвы непосредственно участвовали в боевых действиях", - подчеркивается в докладе. В ноябре 2023 года организация "Врачи без границ" сообщила, что люди, пытающиеся бежать из больницы "Аш-Шифа" в Газе в разгар боевых действий, становятся жертвами бомбардировок и обстреливаются снайперами. По данным ВОЗ по состоянию на 31 декабря 2024 года, с 7 октября 2023 года на оккупированных палестинских территориях было зарегистрировано 1273 нападения на медицинские объекты, в результате которых 883 человека погибли и 1416 получили ранения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.
https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992165054.html
https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
https://ria.ru/20241229/izrail-1991961724.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_1dce1ea7d12c00e6e304bd05538a3637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, воз, палестина, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), врачи без границ
В мире, Израиль, ООН, ВОЗ, Палестина, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Врачи без границ
ООН обвинила Израиль в обстреле медработников в Газе
Доклад УВКПЧ ООН: Израиль несет ответственность за обстрел медработников в Газе
ЖЕНЕВА, 31 дек – РИА Новости. Весьма вероятно, что израильские солдаты несут ответственность за смертельный обстрел медицинских работников больниц Аль-Авда и Аль-Амаль в секторе Газа из снайперского оружия, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о нападениях на больницы в Газе в период с 7 октября 2023 года по июнь 2024 года.
По данным экспертов УВКПЧ, организация располагает "разумными основаниями полагать", что в период с 5 по 22 декабря 2023 года военнослужащие ЦАХАЛ, окружившие больницу Аль-Авда, неоднократно применяли боевые патроны, которые привели к гибели медработников в этот период. Такой же вывод сделан в отношении нападения на больницу Аль-Амаль 31 января 2024 года.
Организация уточняет, что в больнице Аль-Авда в городе Джабалья стрельба на длительное время ограничила передвижение по зданиям больницы и привела к жертвам среди медицинского персонала. Например, 7 декабря 2023 года медсестра больницы была смертельно ранена в грудь, когда выглядывала из окна, из снайперского оружия. Сотрудник больницы также 9 декабря 2023 года был убит выстрелом в голову, когда стоял у окна. В документе добавляется, что таким же образом в 20 метрах от входа в больницу были убиты две беременные женщины.
"Ни в одном из описанных выше инцидентов не было информации, позволяющей предположить, что жертвы непосредственно участвовали в боевых действиях", - подчеркивается в докладе.
В ноябре 2023 года организация "Врачи без границ
" сообщила, что люди, пытающиеся бежать из больницы "Аш-Шифа" в Газе в разгар боевых действий, становятся жертвами бомбардировок и обстреливаются снайперами.
По данным ВОЗ
по состоянию на 31 декабря 2024 года, с 7 октября 2023 года на оккупированных палестинских территориях было зарегистрировано 1273 нападения на медицинские объекты, в результате которых 883 человека погибли и 1416 получили ранения.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.