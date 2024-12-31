https://ria.ru/20241231/oon-1992175793.html

ООН обвинила Израиль в обстреле медработников в Газе

ООН обвинила Израиль в обстреле медработников в Газе - РИА Новости, 31.12.2024

ООН обвинила Израиль в обстреле медработников в Газе

Весьма вероятно, что израильские солдаты несут ответственность за смертельный обстрел медицинских работников больниц Аль-Авда и Аль-Амаль в секторе Газа из... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T17:21:00+03:00

2024-12-31T17:21:00+03:00

2024-12-31T17:21:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 31 дек – РИА Новости. Весьма вероятно, что израильские солдаты несут ответственность за смертельный обстрел медицинских работников больниц Аль-Авда и Аль-Амаль в секторе Газа из снайперского оружия, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о нападениях на больницы в Газе в период с 7 октября 2023 года по июнь 2024 года. По данным экспертов УВКПЧ, организация располагает "разумными основаниями полагать", что в период с 5 по 22 декабря 2023 года военнослужащие ЦАХАЛ, окружившие больницу Аль-Авда, неоднократно применяли боевые патроны, которые привели к гибели медработников в этот период. Такой же вывод сделан в отношении нападения на больницу Аль-Амаль 31 января 2024 года. Организация уточняет, что в больнице Аль-Авда в городе Джабалья стрельба на длительное время ограничила передвижение по зданиям больницы и привела к жертвам среди медицинского персонала. Например, 7 декабря 2023 года медсестра больницы была смертельно ранена в грудь, когда выглядывала из окна, из снайперского оружия. Сотрудник больницы также 9 декабря 2023 года был убит выстрелом в голову, когда стоял у окна. В документе добавляется, что таким же образом в 20 метрах от входа в больницу были убиты две беременные женщины. "Ни в одном из описанных выше инцидентов не было информации, позволяющей предположить, что жертвы непосредственно участвовали в боевых действиях", - подчеркивается в докладе. В ноябре 2023 года организация "Врачи без границ" сообщила, что люди, пытающиеся бежать из больницы "Аш-Шифа" в Газе в разгар боевых действий, становятся жертвами бомбардировок и обстреливаются снайперами. По данным ВОЗ по состоянию на 31 декабря 2024 года, с 7 октября 2023 года на оккупированных палестинских территориях было зарегистрировано 1273 нападения на медицинские объекты, в результате которых 883 человека погибли и 1416 получили ранения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.

https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992165054.html

https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html

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в мире, израиль, оон, воз, палестина, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), врачи без границ