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Украинские войска 13 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 13 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 31.12.2024
Украинские войска 13 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T00:28:00+03:00
2024-12-31T00:28:00+03:00
2024-12-31T00:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 43 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тринадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тринадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 43 боеприпаса. По данным представительства, в результате обстрелов четыре мирных жителя получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска 13 раз за сутки обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса