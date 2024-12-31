https://ria.ru/20241231/obem-1992138161.html

Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным

Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным - РИА Новости, 31.12.2024

Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:16:00+03:00

2024-12-31T10:16:00+03:00

2024-12-31T10:16:00+03:00

экономика

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот год вновь стал рекордным по объему грузоперевозок – без малого 38 миллионов тонн. Рекордным стал международный транзит – свыше 3 миллионов тонн", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам атомной отрасли РФ. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути.

https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987734746.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"