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Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным - РИА Новости, 31.12.2024
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10:16 31.12.2024
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Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным - РИА Новости, 31.12.2024
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:16:00+03:00
2024-12-31T10:16:00+03:00
экономика
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот год вновь стал рекордным по объему грузоперевозок – без малого 38 миллионов тонн. Рекордным стал международный транзит – свыше 3 миллионов тонн", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам атомной отрасли РФ. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути.
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экономика, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным

Лихачев: объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году достиг 38 миллионов тонн

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Этот год вновь стал рекордным по объему грузоперевозок – без малого 38 миллионов тонн. Рекордным стал международный транзит – свыше 3 миллионов тонн", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам атомной отрасли РФ.
"Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути
6 декабря, 15:02
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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