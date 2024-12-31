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Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным - РИА Новости, 31.12.2024
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:16:00+03:00
2024-12-31T10:16:00+03:00
2024-12-31T10:16:00+03:00
экономика
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот год вновь стал рекордным по объему грузоперевозок – без малого 38 миллионов тонн. Рекордным стал международный транзит – свыше 3 миллионов тонн", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам атомной отрасли РФ. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути.
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987734746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным
Лихачев: объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году достиг 38 миллионов тонн