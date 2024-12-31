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Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде - РИА Новости, 31.12.2024
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11:01 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/moroz-1992141097.html
Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде
Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде - РИА Новости, 31.12.2024
Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде
Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что его любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения, он не отдает предпочтения мясным... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:01:00+03:00
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общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что его любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения, он не отдает предпочтения мясным или рыбным продуктам. "Новогоднее блюдо у меня самое любимое - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру", - рассказал Дед Мороз. Он отметил, что ни в коем случае не надо объедаться сладостями. "Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов - ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу", - добавил волшебник.
https://ria.ru/20241231/moroz-1992139707.html
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общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

Дед Мороз рассказал, что любит новогодние блюда растительного происхождения

© iStock.com / Silvia BianchiniЛюди за новогодним столом
Люди за новогодним столом - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© iStock.com / Silvia Bianchini
Люди за новогодним столом. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что его любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения, он не отдает предпочтения мясным или рыбным продуктам.
"Новогоднее блюдо у меня самое любимое - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру", - рассказал Дед Мороз.
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Он отметил, что ни в коем случае не надо объедаться сладостями.
"Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов - ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу", - добавил волшебник.
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