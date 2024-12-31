https://ria.ru/20241231/moroz-1992141097.html

Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде - РИА Новости, 31.12.2024

Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что его любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения, он не отдает предпочтения мясным... РИА Новости, 31.12.2024

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общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что его любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения, он не отдает предпочтения мясным или рыбным продуктам. "Новогоднее блюдо у меня самое любимое - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру", - рассказал Дед Мороз. Он отметил, что ни в коем случае не надо объедаться сладостями. "Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов - ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу", - добавил волшебник.

https://ria.ru/20241231/moroz-1992139707.html

https://ria.ru/20241231/zakazy-1992123850.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дед мороз, новый год