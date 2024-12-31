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Московский Дед Мороз: люди стали часто желать мира на Земле и здоровья

Московский Дед Мороз: люди стали часто желать мира на Земле и здоровья - РИА Новости, 31.12.2024

Московский Дед Мороз: люди стали часто желать мира на Земле и здоровья

Тысячи писем поступают в резиденцию главного московского Деда Мороза в преддверии Нового года, пишут взрослые и дети, от Камчатки до Калининграда и даже из-за... РИА Новости, 31.12.2024

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москва

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Тысячи писем поступают в резиденцию главного московского Деда Мороза в преддверии Нового года, пишут взрослые и дети, от Камчатки до Калининграда и даже из-за рубежа, сообщил в интервью РИА Новости главный столичный волшебник. Также он рассказал, что чаще всего желают взрослые и дети, как провел лето и с кем будет встречать Новый год. Беседовала Ольга Овчинникова.- Дедушка Мороз, здравствуйте!- Здравствуй, здравствуй, дружок.- В ноябре открылась ваша резиденция в московской усадьбе Деда Мороза. Много ли гостей ее уже посетили с начала сезона? И что интересного приготовили вы для юных и взрослых москвичей?- Усадебка начала принимать гостей в начале ноября. А каждый день приезжают детишки, организованно и семьями приходят, и пешком идут. Некоторые даже через парк Кузьминки сюда приходят. Считать не берусь, это надо как-то проследить по-другому. Они заходят, и подсчет имеется. Я думаю, что уже несколько тысяч точно прошло.- Как много у вас посетителей!- Да, много, много.- А будет ли какая-то особая программа в новогодние каникулы?- Новогодние программы, если их так можно назвать, они каждые выходные. Самое интересное было на мой день рождения: 16, 17, 23, 24 ноября. Еще будут интересные. Неинтересных мы не делаем, потому что мы живем, творим для детишек, для семей, поэтому - с добром и полной творческой самоотдачей, если можно так сказать. Нам нравится радовать детишек новыми достижениями в области культуры, искусства, чтобы всем было приятно, и каждый нашел себе увлечение, занятие по душе.- Вы рассказали про свой день рождения, а много ли вам подарили подарков? Чего желали дети?- Я больше дарил, чем принимал. Всегда приятно, когда подарки делают от чистого сердца собственными ручками ребятишки. В основном рисунки, поделки. А взрослые, самое главное, приводят сюда детей, чтобы они пообщались с моими помощниками, со мной, со Снегурочкой, чтобы всем было здесь комфортно. И самое главное, чтобы все остались довольны приходом Нового года. А Новый год уже близко. Он не за горами. Он быстро придет. Это самый главный праздник на Земле.- Дедушка, вы такой большой, величественный. А бывает ли так, что вас детишки боятся? И как вы их успокаиваете в эти моменты?- Бывает, пугаются. Но это очень маленькие, которые первый раз видят, неведомое им что-то такое появляется. Это от родителей зависит, чтобы они подготовили своих ребятишек, независимо – мальчик или девочка. Всякий в силу своей воспитанности и в силу своей подготовки обращает внимание на Дедушку Мороза. А я со своей стороны всегда с большим добром и искренним уважением отношусь, независимо - он маленький человечек или уже взрослый, поживший. Это самое главное - с добром к людям.- У вас такой большой опыт, как вы считаете, со скольки лет лучше детишек знакомить с Дедом Морозом?- Некоторые приносят грудничков, чтобы они попривыкли к той сказочной атмосфере, которая царит в таких местах, где Дедушка обитает. Я считаю, что моя задача, как волшебника зимнего, подготовить всех от мала до велика к встрече самого замечательного праздника, который называется Новый год.- В Москве работают более 150 почтовых ящиков Дедушки Мороза. Сколько писем вам уже поступило на текущий момент? И есть ли у вас помощники, которые помогают вам отвечать на эти письма?- Все письма, которые приходят ко мне сюда, в мою столичную резиденцию, просматриваются, обрабатываются. Шуршики, почтовики, снеговики - у меня помощников много. Они разбирают по городам, по направлениям, и по тому, какое там есть содержание. Если есть просто рисуночек - это одно, а иногда встречается слезное социальное письмо, которое адресуется иногда и вышестоящим организациям, а потом и ко мне. Это подчеркивает значимость моего волшебного ремесла и то, что я несу людям добро, и они ждут от меня решения собственных проблем. А я в силу своих волшебных возможностей во всем стараюсь помочь.- То есть вам пишут из разных городов? А из каких, например, самых удаленных от Москвы?- Ой, от Камчатки до Калининграда. Центральная часть почаще, побольше, потому что ближе. А так поступают и из-за рубежа, сейчас наши китайские друзья радуют своими посланиями. С кем мы дружим, оттуда и письма идут. А так, вся Россия. География большая, разнообразная. И самое главное, от мала до велика пишут - и взрослые, и дети практически поровну. А когда, если ребеночек не может, мама пишет, или папа, или бабушка.- Это так здорово. А чего чаще всего желают?- В последнее время, что мне очень приятно, желают, во-первых, мира на всей земле. Во-вторых, желают здоровья близким. Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман. Но я помогаю в силу возможности, обращаюсь к тому, кто может это сделать или кто решает эти вопросы. Но не все вопросы же дедушка решает, правильно? Не могу же всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве. Это разумно надо подходить к этому.Золотую рыбку я однажды подарил, а мне в ответ подарили собачку самоеда, замечательный Платошка охраняет мою усадебку. Помощник очень хороший. В общем, стараюсь откликнуться и помочь во всех проблемах, которые действительно стоят того.- А были ли какие-то очень неожиданные желания, необычные?- Подводную лодку просили. Лошадку просили. А я сразу говорю: если лошадку ты просишь или котика, ты сначала узнай все о нем. Конюшню построй, научись управлять, научись кормить и так далее, а уж потом запросы такие делай. Все должно быть разумно и по потребностям. А то так можно запросить и полет в космос, а я же такие вопросы не решаю.- Вы уже давно живете на этом свете. А как вы считаете, изменились ли как-то детские предпочтения? Допустим, раньше просили, а сейчас что-то не просят. Или наоборот, какие-то новые запросы появились?- Мир не стоит на месте, все меняется. Обновляются средство связи постоянно. Я вот помню, как раньше голубиная почта была, потом на лошадках возили почту туда-сюда. А потом появились телеграф, телефон. Ну, и пошло. А сейчас эти вот - мобильные телефоны, без них уже никуда. Я тут в метро был, захожу, а там все сидят с телефонами. Меня это очень удивило. Но приятно, что люди как-то коннектятся между собой.- Вы сказали, что вы спускались в метро. А на каком транспорте вы предпочитаете передвигаться?- Спускался для того, чтобы подарки, во-первых, подарить в честь Дня рождения. Потом поздравить и пригласить ко мне в усадебку. А так у меня есть собственный, как это говорят, брендированный автомобиль, на котором я передвигаюсь – такой "дедомобиль". И это хорошо, что люди видят, что дедушка имеет такую возможность посетить любую точку на планете. Главное - было бы желание и потребность.- Здорово, что у вас есть автомобиль. Не передвигаетесь ли вы, может быть, на тройке коней, как ранее это было?- А что животных-то мучить? Когда надо, они сами с удовольствием ко мне подкатят, и покатаемся. И на тройке, и в санях. Я считаю, что самое главное – везде успеть. Везде успеть и сделать все вовремя. Вот это главное достоинство любой профессии. И главное – не забывать, что все надо делать с доброй душой. И чтобы отдача была хорошая.- Дедушка Мороз, а бывает ли так, что дети у вас просят вместо подарков деньги?- Да нет, не припомню. Взрослые - да, просят, но не так, чтобы большие суммы. Как я уже говорил, просят кредит закрыть или ипотеку, или еще что-нибудь. А так, чтобы "Дед, дай денег" - не припомню. Но я таких вопросов не рассматриваю, потому что к другим людям, к другим организациям надо обращаться.- А какая у вас зарплата? Или, может быть, вы уже на пенсии?- А что такое пенсия? Говорить, что высокооплачиваемая или еще что-нибудь, как-то деньги какие-то платят. Да нет, нам главное, чтобы дети, взрослые люди улыбались, радовались, приходили сюда и получали позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, которого часто не хватает в быту и в обществе.- А можно ли вам написать письма в электронном виде?- Я пользуюсь всеми возможностями и всеми достоинствами современной связи. Конечно.- Дедушка, а что вы делали летом? И когда начали готовиться к празднику?- Дел у меня много. Во-первых, писем приходит много, все их надо прочитать, обработать. Есть возможность погулять по лесу, съездить к друзьям, покататься на лодочках, у нас в Кузьминских прудах ой какая лодочная станция! Вот такая! Приглашаю всех. Забот много, дел много, варенье люблю варить. Часто задают такой вопрос, какое дедушка любит варенье? Не все догадываются. А я, ладно, скажу, так и быть. Я люблю самое главное - вкусное, а уже потом смотрю на разные предпочтения тех или иных продуктов.- А какое у вас любимое новогоднее блюдо?- Новогоднее блюдо у меня самое любимое - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру. Ни в коем случае не надо объедаться сладостями. Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма. Чтобы много было белков, углеводов - ох, какие слова знаю! И чтобы человеку это было на пользу.- Это очень полезный совет в преддверии Нового года. А как вы сами планируете встретить Новый год и провести зимние каникулы?- С друзьями хочу встретиться в Новый год. Новогодние праздники у меня заканчиваются в марте. Так что и времени хватает всех посетить, всех поздравить, подарить подарки - кто того заслужит. Да-да, хотя я дарю всем. Я просто знаю, кому что подарить. И так планирую: кому в первую очередь, кому потом. Поэтому здесь очень важно все сделать вовремя и с открытым, честным сердцем.- А есть ли у вас какие-то любимые места в Москве, кроме, конечно, вашей резиденции?- Любимые места в Москве у меня… Прежде всего, в Кузьминском парке люблю гулять. Здесь все ухожено, красиво, достойно. Нравятся многие парки Москвы. Сейчас все больше и больше.Бываю в других местах, в других городах, регионах. Тоже все хорошеет. Люди становятся добрее и чаще заботятся о своем здоровье. Мне нравится, чтобы были беговые дорожки, чтобы была возможность легкого, комфортного подхода к воде. Очень понравились "пароходики" на Москве-реке, прокатился с огромным удовольствием. Пока меня так это не разоблачили. Ну, как-то обошлось. Нравится многое в Москве. Улучшается и инфраструктура, и транспорт. Вот эти вот электробусы. Или как они там называются? Экологически чистый транспорт нравится. Нравится, что стало меньше загрязнений и грязных машин почти не видно в Москве. Да и в других городах тоже.- Некоторое время назад были дискуссии по поводу того, должно быть 31 декабря рабочим или не рабочим. А какое ваше мнение на этот счет?- Все должно быть равномерно и на пользу человеку. Нельзя ущемлять, скажем так. Если человек очень много работает, он выдыхается. И, как это говорят… А! Если человек много работает, он выгорает. Поэтому все должно быть в меру. Новогодние праздники и отпуск обязательный. Я знаю, что во многих странах даже в течение рабочего дня дают возможность поспать. Я не сторонник спать днем, потому что для этого есть ночное время, но отдыхать человеку, заниматься спортом, ходить в гости, на квартирники – это такие музыкальные такие вечера – все это надо делать соразмерно. Если в чем-то ты начинаешь больше затрачивать времени, это неправильно. Вовремя и соразмерно.- А часто вы общаетесь со своими коллегами из других стран?- Постоянно. А как же. Не только переписываемся, но и чатимся. Общаюсь со всеми, поддерживаем отношения, невзирая ни на какие политические установки и экономические. Главное – это общение между людьми. И тогда можно все наладить и убрать все острые, какие-то негативные стрессовые моменты.- Дедушка Мороз, Новый год уже не за горами. Могли бы вы поздравить москвичей с наступающим Новым годом?- Дорогие мои друзья, большие и маленькие, мои милые москвичи. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вы, каждый, загадал свое самое сокровенное желание. А чтобы у меня в течение года было над чем работать, помогать вам. Чтобы вы были здоровы и счастливы. Если человек счастлив, значит, у него все хорошо. С Новым годом вас, друзья. С Новым годом.- Спасибо, что уделили нам время в своем плотном праздничном графике.- Я всегда рад хорошим друзьям, хорошим встречам и вот такому милому, доброму и очень продуктивному разговору. Ваш дедушка.

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Варвара Скокшина

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