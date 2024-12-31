https://ria.ru/20241231/moroz-1992139859.html

Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"

Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле" - РИА Новости, 31.12.2024

Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"

Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что передвигается на собственном брендированном автомобиле - "дедомобиле". РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:46:00+03:00

2024-12-31T10:46:00+03:00

2024-12-31T11:18:00+03:00

общество

дед мороз

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992142243_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_b42b454086d905a9a210ae036fb490be.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что передвигается на собственном брендированном автомобиле - "дедомобиле". "У меня есть собственный, как это говорят, брендированный автомобиль, на котором я передвигаюсь, – такой "дедомобиль". И это хорошо, что люди видят, что дедушка имеет такую возможность посетить любую точку на планете. Главное - было бы желание и потребность", - сказал Дед Мороз. При этом он добавил, что на тройке коней и в санях тоже иногда катается. "А что животных-то мучить? Когда надо, они сами с удовольствием ко мне подкатят, и покатаемся. И на тройке, и в санях. Я считаю, что самое главное – везде успеть", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241230/podarki-1992040180.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дед мороз, новый год