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Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле" - РИА Новости, 31.12.2024
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10:46 31.12.2024 (обновлено: 11:18 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/moroz-1992139859.html
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле" - РИА Новости, 31.12.2024
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"
Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что передвигается на собственном брендированном автомобиле - "дедомобиле". РИА Новости, 31.12.2024
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общество
дед мороз
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что передвигается на собственном брендированном автомобиле - "дедомобиле". "У меня есть собственный, как это говорят, брендированный автомобиль, на котором я передвигаюсь, – такой "дедомобиль". И это хорошо, что люди видят, что дедушка имеет такую возможность посетить любую точку на планете. Главное - было бы желание и потребность", - сказал Дед Мороз. При этом он добавил, что на тройке коней и в санях тоже иногда катается. "А что животных-то мучить? Когда надо, они сами с удовольствием ко мне подкатят, и покатаемся. И на тройке, и в санях. Я считаю, что самое главное – везде успеть", - добавил собеседник агентства.
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общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"

Дед Мороз заявил, что передвигается на собственном брендированном автомобиле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский Дед Мороз
Московский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что передвигается на собственном брендированном автомобиле - "дедомобиле".
"У меня есть собственный, как это говорят, брендированный автомобиль, на котором я передвигаюсь, – такой "дедомобиль". И это хорошо, что люди видят, что дедушка имеет такую возможность посетить любую точку на планете. Главное - было бы желание и потребность", - сказал Дед Мороз.
При этом он добавил, что на тройке коней и в санях тоже иногда катается.
"А что животных-то мучить? Когда надо, они сами с удовольствием ко мне подкатят, и покатаемся. И на тройке, и в санях. Я считаю, что самое главное – везде успеть", - добавил собеседник агентства.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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