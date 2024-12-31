https://ria.ru/20241231/moroz-1992139859.html
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле" - РИА Новости, 31.12.2024
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"
Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что передвигается на собственном брендированном автомобиле - "дедомобиле". РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что передвигается на собственном брендированном автомобиле - "дедомобиле". "У меня есть собственный, как это говорят, брендированный автомобиль, на котором я передвигаюсь, – такой "дедомобиль". И это хорошо, что люди видят, что дедушка имеет такую возможность посетить любую точку на планете. Главное - было бы желание и потребность", - сказал Дед Мороз. При этом он добавил, что на тройке коней и в санях тоже иногда катается. "А что животных-то мучить? Когда надо, они сами с удовольствием ко мне подкатят, и покатаемся. И на тройке, и в санях. Я считаю, что самое главное – везде успеть", - добавил собеседник агентства.
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общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
Дед Мороз рассказал о своем "дедомобиле"
Дед Мороз заявил, что передвигается на собственном брендированном автомобиле