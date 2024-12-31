https://ria.ru/20241231/moroz-1992139707.html

Дед Мороз рассказал, как встретит Новый год

Дед Мороз рассказал, как встретит Новый год - РИА Новости, 31.12.2024

Дед Мороз рассказал, как встретит Новый год

Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что в Новый год планирует встретиться с друзьями. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:41:00+03:00

2024-12-31T10:41:00+03:00

2024-12-31T11:19:00+03:00

общество

дед мороз

новый год 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992141271_0:141:1805:1156_1920x0_80_0_0_9418cf034c222f2d98b72e48f557fd44.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что в Новый год планирует встретиться с друзьями. "С друзьями хочу встретиться в Новый год. Новогодние праздники у меня заканчиваются в марте. Так что и времени хватает всех посетить, всех поздравить, подарить подарки - кто того заслужит. Да-да, хотя я дарю всем. Я просто знаю, кому что подарить. И так планирую: кому в первую очередь, кому потом", - сказал Дед Мороз.

https://ria.ru/20241229/moroz-1991952456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дед мороз, новый год 2025