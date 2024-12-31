https://ria.ru/20241231/moroz-1992139707.html
Дед Мороз рассказал, как встретит Новый год
Дед Мороз рассказал, как встретит Новый год - РИА Новости, 31.12.2024
Дед Мороз рассказал, как встретит Новый год
Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что в Новый год планирует встретиться с друзьями. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:41:00+03:00
2024-12-31T10:41:00+03:00
2024-12-31T11:19:00+03:00
общество
дед мороз
новый год 2025
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что в Новый год планирует встретиться с друзьями. "С друзьями хочу встретиться в Новый год. Новогодние праздники у меня заканчиваются в марте. Так что и времени хватает всех посетить, всех поздравить, подарить подарки - кто того заслужит. Да-да, хотя я дарю всем. Я просто знаю, кому что подарить. И так планирую: кому в первую очередь, кому потом", - сказал Дед Мороз.
https://ria.ru/20241229/moroz-1991952456.html
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общество, дед мороз, новый год 2025
Общество, Дед Мороз, Новый год 2025
Дед Мороз рассказал, как встретит Новый год
Дед Мороз в Новый год планирует встретиться с друзьями