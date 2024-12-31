https://ria.ru/20241231/medvedev-1992167495.html
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний - РИА Новости, 31.12.2024
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 2024 год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений России. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:34:00+03:00
2024-12-31T15:34:00+03:00
2024-12-31T15:34:00+03:00
россия
дмитрий медведев
новый год 2025
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 2024 год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений России. "Дорогие друзья, завершается 2024 год. В нашей памяти он останется и как год очень серьезных испытаний, и как год серьезных достижений", - сказал он в опубликованном в Telegram-канале обращении к россиянам. Медведев отметил, что уходящий год будут вспоминать как время героев, которыми страна гордится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, новый год 2025
Россия, Дмитрий Медведев, Новый год 2025
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний
Медведев назвал 2024 год временем очень серьезных испытаний и достижений