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Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний - РИА Новости, 31.12.2024
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15:34 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/medvedev-1992167495.html
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний - РИА Новости, 31.12.2024
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 2024 год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений России. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:34:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 2024 год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений России. "Дорогие друзья, завершается 2024 год. В нашей памяти он останется и как год очень серьезных испытаний, и как год серьезных достижений", - сказал он в опубликованном в Telegram-канале обращении к россиянам. Медведев отметил, что уходящий год будут вспоминать как время героев, которыми страна гордится.
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россия, дмитрий медведев, новый год 2025
Россия, Дмитрий Медведев, Новый год 2025
Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний

Медведев назвал 2024 год временем очень серьезных испытаний и достижений

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 2024 год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений России.
«
"Дорогие друзья, завершается 2024 год. В нашей памяти он останется и как год очень серьезных испытаний, и как год серьезных достижений", - сказал он в опубликованном в Telegram-канале обращении к россиянам.
Медведев отметил, что уходящий год будут вспоминать как время героев, которыми страна гордится.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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РоссияДмитрий МедведевНовый год 2025
 
 
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