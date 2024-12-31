https://ria.ru/20241231/medvedev-1992167495.html

Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний

Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний - РИА Новости, 31.12.2024

Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 2024 год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений России. РИА Новости, 31.12.2024

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россия

дмитрий медведев

новый год 2025

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал 2024 год годом очень серьезных испытаний и годом серьезных достижений России. "Дорогие друзья, завершается 2024 год. В нашей памяти он останется и как год очень серьезных испытаний, и как год серьезных достижений", - сказал он в опубликованном в Telegram-канале обращении к россиянам. Медведев отметил, что уходящий год будут вспоминать как время героев, которыми страна гордится.

https://ria.ru/20241231/putin-1992162620.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, новый год 2025