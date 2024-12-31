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Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности, пишет Axios - РИА Новости, 31.12.2024
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15:34 31.12.2024 (обновлено: 15:39 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/mask-1992167101.html
Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности, пишет Axios
Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности, пишет Axios - РИА Новости, 31.12.2024
Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности, пишет Axios
Американский предприниматель Илон Маск обошел по популярности в новостях основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса и основателя корпорации Meta* Марка... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:34:00+03:00
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технологии
россия
марк цукерберг
илон маск
джефф безос
amazon
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обошел по популярности в новостях основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга, сообщает портал Axios со ссылкой на данные компании Taboola, которая занимается рекламными технологиями и анализирует тренды в СМИ. Как отметил портал со ссылкой на данные Taboola, Маск с 2022 года обгоняет по числу просмотров статей двух других миллиардеров. Однако в 2024 году разрыв между Маском, Безосом и Цукербергом стал максимальным за два года. Данные по просмотрам статей о всех трех предпринимателях в 2024 году были собраны с января по ноябрь. "Статьи о Маске набирали 1,03 миллиарда просмотров с 1 января по 12 ноября в этом году, что на 120% больше, по сравнению с 2023, и на 528% - по сравнению с 2022 годом", - пишет портал со ссылкой на данные, предоставленные Taboola. Как подчеркивает портал, с 2022 года стало также появляться больше статей о Безосе и Цукерберге. Однако их темп ежегодного роста тем не менее значительно уступает аналогичному показателю Маска. "Их темпы ежегодного роста (например, 85% для Безоса и 44% для Цукерберга) и близко не стоят. ...В этом году трафик историй о Маске почти в три раза превышает общий трафик историй о девяти самых популярных генеральных директорах вместе взятых", - добавляет портал со ссылкой на данные Taboola.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241231/mask-1992158109.html
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технологии, россия, марк цукерберг, илон маск, джефф безос, amazon
Технологии, Россия, Марк Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос, Amazon
Маск обогнал Безоса и Цукерберга в рейтинге популярности, пишет Axios

Axios: Маск обогнал Безоса и Цукерберга по числу упоминаний в новостях

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обошел по популярности в новостях основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга, сообщает портал Axios со ссылкой на данные компании Taboola, которая занимается рекламными технологиями и анализирует тренды в СМИ.
Как отметил портал со ссылкой на данные Taboola, Маск с 2022 года обгоняет по числу просмотров статей двух других миллиардеров. Однако в 2024 году разрыв между Маском, Безосом и Цукербергом стал максимальным за два года. Данные по просмотрам статей о всех трех предпринимателях в 2024 году были собраны с января по ноябрь.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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"Статьи о Маске набирали 1,03 миллиарда просмотров с 1 января по 12 ноября в этом году, что на 120% больше, по сравнению с 2023, и на 528% - по сравнению с 2022 годом", - пишет портал со ссылкой на данные, предоставленные Taboola.
Как подчеркивает портал, с 2022 года стало также появляться больше статей о Безосе и Цукерберге. Однако их темп ежегодного роста тем не менее значительно уступает аналогичному показателю Маска.
"Их темпы ежегодного роста (например, 85% для Безоса и 44% для Цукерберга) и близко не стоят. ...В этом году трафик историй о Маске почти в три раза превышает общий трафик историй о девяти самых популярных генеральных директорах вместе взятых", - добавляет портал со ссылкой на данные Taboola.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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ТехнологииРоссияМарк ЦукербергИлон МаскДжефф БезосAmazon
 
 
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