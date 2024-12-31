Илон Маск сменил имя в соцсети X на "Кекиус Максимус"
Илон Маск сменил аватар и имя в соцсети X на "Кекиус Максимус"
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сменил имя своего профиля в принадлежащей ему соцсети X на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus), а в качестве аватара профиля поставил картинку с интернет-персонажем Лягушонком Пепе.
Лягушонок Пепе, изображенный на фото профиля Маска, одет в форму древнеримского легионера или гладиатора, а руках держит игровой джойстик.
На своей странице в соцсети X предприниматель не уточнил, будет ли он менять аватар и имя своего профиля дальше.
Во время избирательной кампании 2016 года в США интернет-мемы "кек "и "Пепе" стали использоваться сторонниками Дональда Трампа. Впоследствии на ряде ресурсов, поддерживающих Демократическую партию, они были запрещены или их использование официально осуждалось.
Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну из партий, но со временем его взгляды становились все более правыми. В 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.