Маск предсказал Шольцу поражение на выборах
Маск высмеял Шольца и предсказал ему поражение на выборах
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "отстойным" и снова заявил, что тот проиграет выборы в стране.
В своем сообщении в соцсети X предприниматель также переиначил имя Шольца, убрав из него буквы "л".
"Канцлер Оаф Шитц (созвучно непечатному варианту слова "отстойный" в английском языке - ред.), или как его там зовут, гарантированно проиграет выборы", - написал Маск на своей странице.
Ранее Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
11 ноября, 01:08