https://ria.ru/20241231/mask-1992142441.html

Маск предсказал Шольцу поражение на выборах

Маск предсказал Шольцу поражение на выборах - РИА Новости, 31.12.2024

Маск предсказал Шольцу поражение на выборах

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "отстойным" и снова заявил, что тот проиграет выборы в стране. РИА Новости, 31.12.2024

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в мире

германия

саксония-анхальт

илон маск

олаф шольц

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "отстойным" и снова заявил, что тот проиграет выборы в стране. В своем сообщении в соцсети X предприниматель также переиначил имя Шольца, убрав из него буквы "л". "Канцлер Оаф Шитц (созвучно непечатному варианту слова "отстойный" в английском языке - ред.), или как его там зовут, гарантированно проиграет выборы", - написал Маск на своей странице. Ранее Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.

https://ria.ru/20241231/vybory-1992124496.html

https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, саксония-анхальт, илон маск, олаф шольц