Рейтинг@Mail.ru
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 31.12.2024 (обновлено: 11:18 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/mask-1992142441.html
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах - РИА Новости, 31.12.2024
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "отстойным" и снова заявил, что тот проиграет выборы в стране. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:17:00+03:00
2024-12-31T11:18:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
илон маск
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "отстойным" и снова заявил, что тот проиграет выборы в стране. В своем сообщении в соцсети X предприниматель также переиначил имя Шольца, убрав из него буквы "л". "Канцлер Оаф Шитц (созвучно непечатному варианту слова "отстойный" в английском языке - ред.), или как его там зовут, гарантированно проиграет выборы", - написал Маск на своей странице. Ранее Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
https://ria.ru/20241231/vybory-1992124496.html
https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html
германия
саксония-анхальт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, саксония-анхальт, илон маск, олаф шольц
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Илон Маск, Олаф Шольц
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах

Маск высмеял Шольца и предсказал ему поражение на выборах

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "отстойным" и снова заявил, что тот проиграет выборы в стране.
В своем сообщении в соцсети X предприниматель также переиначил имя Шольца, убрав из него буквы "л".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
05:26
"Канцлер Оаф Шитц (созвучно непечатному варианту слова "отстойный" в английском языке - ред.), или как его там зовут, гарантированно проиграет выборы", - написал Маск на своей странице.
Ранее Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
11 ноября, 01:08
 
В миреГерманияСаксония-АнхальтИлон МаскОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала