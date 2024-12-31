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"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине

"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2024

"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине

На Украине управляют коррумпированные олигархи и полностью отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:15:00+03:00

2024-12-31T13:15:00+03:00

2024-12-31T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине управляют коррумпированные олигархи и полностью отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung."На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур", — сказал он.Бывший министр подчеркнул, что независимые партии и СМИ в стране запрещены и на формирование демократии и независимости уйдет много времени.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20241228/germaniya-1991930546.html

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в мире, украина, германия, оскар лафонтен