"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине
Экс-министр финансов ФРГ Лафонтен: Украина погрязла в коррупции олигархов
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине управляют коррумпированные олигархи и полностью отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур", — сказал он.
Бывший министр подчеркнул, что независимые партии и СМИ в стране запрещены и на формирование демократии и независимости уйдет много времени.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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