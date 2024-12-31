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"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 31.12.2024 (обновлено: 15:06 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/lafonten-1992154241.html
"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине
"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2024
"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине
На Украине управляют коррумпированные олигархи и полностью отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:15:00+03:00
2024-12-31T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
оскар лафонтен
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине управляют коррумпированные олигархи и полностью отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung."На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур", — сказал он.Бывший министр подчеркнул, что независимые партии и СМИ в стране запрещены и на формирование демократии и независимости уйдет много времени.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20241228/germaniya-1991930546.html
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в мире, украина, германия, оскар лафонтен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Оскар Лафонтен
"Коррупция безгранична". В Германии признали неудобную правду об Украине

Экс-министр финансов ФРГ Лафонтен: Украина погрязла в коррупции олигархов

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Украине управляют коррумпированные олигархи и полностью отсутствует демократия, заявил экс-министр финансов Германии Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"На Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур", — сказал он.
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Бывший министр подчеркнул, что независимые партии и СМИ в стране запрещены и на формирование демократии и независимости уйдет много времени.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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