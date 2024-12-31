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В Крыму предупредили об отключениях интернета - РИА Новости, 31.12.2024
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17:00 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/krym-1992174886.html
В Крыму предупредили об отключениях интернета
В Крыму предупредили об отключениях интернета - РИА Новости, 31.12.2024
В Крыму предупредили об отключениях интернета
В Крыму возможны перебои с мобильным интернетом в праздничные дни, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:00:00+03:00
2024-12-31T17:00:00+03:00
общество
технологии
россия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. В Крыму возможны перебои с мобильным интернетом в праздничные дни, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых регионов (России - ред.)", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, отключаться мобильный интернет может в любое время, а не только ночью. При этом сотовая связь (звонки, смс-сообщения) будет работать. "Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будут работать). Просит отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации", - добавил Крючков.
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общество, технологии, россия, олег крючков
Общество, Технологии, Россия, Олег Крючков
В Крыму предупредили об отключениях интернета

Крючков: в Крыму в праздничные дни возможны перебои с мобильным интернетом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. В Крыму возможны перебои с мобильным интернетом в праздничные дни, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых регионов (России - ред.)", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, отключаться мобильный интернет может в любое время, а не только ночью. При этом сотовая связь (звонки, смс-сообщения) будет работать.
"Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будут работать). Просит отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации", - добавил Крючков.
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Крыму предупредили об отключениях интернета
17 декабря, 19:43
 
ОбществоТехнологииРоссияОлег Крючков
 
 
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