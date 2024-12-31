https://ria.ru/20241231/kosmonavty-1992187383.html

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Российские космонавты, находящиеся на борту МКС, поздравили соотечественников с наступающим новым годом и пожелали им здоровья, успехов, мира, процветания и... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту МКС, поздравили соотечественников с наступающим новым годом и пожелали им здоровья, успехов, мира, процветания и благополучия, а также творить добро и дарить улыбки нуждающимся в этом окружающим. "Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим 2025-м годом!", - сказал Овчинин в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом". "Без сомнения, для каждого жителя нашей большой страны это самый тёплый, душевный и семейный праздник в году. В этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успехов!" - добавил он. Вагнер, в свою очередь, отметил, что российский экипаж МКС желает соотечественникам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. Он отметил, что в круговороте ежедневных забот человек может забыть, что рядом находятся любящие его люди, нуждающиеся в заботе и внимании. Он призвал россиян творить добро и дарить улыбки окружающим. "Находясь в сотнях километров от нашего общего дома – Земли, мы, космонавты, как никто ощущаем нехватку общения с родными и близкими. Но даже в космосе мы ощущаем любовь и поддержку своих семей, хотя до настоящей встречи с ними у нас впереди ещё несколько месяцев. Мы желаем вам мира, процветания и благополучия. С новым годом!" - добавил Горбунов.

https://ria.ru/20241224/kosmonavty-1991021566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление космонавтов с борта МКС Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом. 2024-12-31T20:14 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, космос - риа наука, земля, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, новый год 2025