Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Космонавты с борта МКС пожелали россиянам не забывать о нуждающихся в любви
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту МКС, поздравили соотечественников с наступающим новым годом и пожелали им здоровья, успехов, мира, процветания и благополучия, а также творить добро и дарить улыбки нуждающимся в этом окружающим.
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"Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим 2025-м годом!", - сказал Овчинин в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом".
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"Без сомнения, для каждого жителя нашей большой страны это самый тёплый, душевный и семейный праздник в году. В этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успехов!" - добавил он.
Вагнер, в свою очередь, отметил, что российский экипаж МКС желает соотечественникам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. Он отметил, что в круговороте ежедневных забот человек может забыть, что рядом находятся любящие его люди, нуждающиеся в заботе и внимании. Он призвал россиян творить добро и дарить улыбки окружающим.
"Находясь в сотнях километров от нашего общего дома – Земли, мы, космонавты, как никто ощущаем нехватку общения с родными и близкими. Но даже в космосе мы ощущаем любовь и поддержку своих семей, хотя до настоящей встречи с ними у нас впереди ещё несколько месяцев. Мы желаем вам мира, процветания и благополучия. С новым годом!" - добавил Горбунов.
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