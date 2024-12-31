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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
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Наука
 
20:14 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/kosmonavty-1992187383.html
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Российские космонавты, находящиеся на борту МКС, поздравили соотечественников с наступающим новым годом и пожелали им здоровья, успехов, мира, процветания и... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T20:14:00+03:00
2024-12-31T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту МКС, поздравили соотечественников с наступающим новым годом и пожелали им здоровья, успехов, мира, процветания и благополучия, а также творить добро и дарить улыбки нуждающимся в этом окружающим. "Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим 2025-м годом!", - сказал Овчинин в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом". "Без сомнения, для каждого жителя нашей большой страны это самый тёплый, душевный и семейный праздник в году. В этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успехов!" - добавил он. Вагнер, в свою очередь, отметил, что российский экипаж МКС желает соотечественникам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. Он отметил, что в круговороте ежедневных забот человек может забыть, что рядом находятся любящие его люди, нуждающиеся в заботе и внимании. Он призвал россиян творить добро и дарить улыбки окружающим. "Находясь в сотнях километров от нашего общего дома – Земли, мы, космонавты, как никто ощущаем нехватку общения с родными и близкими. Но даже в космосе мы ощущаем любовь и поддержку своих семей, хотя до настоящей встречи с ними у нас впереди ещё несколько месяцев. Мы желаем вам мира, процветания и благополучия. С новым годом!" - добавил Горбунов.
https://ria.ru/20241224/kosmonavty-1991021566.html
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Поздравление космонавтов с борта МКС
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом.
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общество, космос - риа наука, земля, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, новый год 2025
Наука, Общество, Космос - РИА Наука, Земля, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, Новый год 2025
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты с борта МКС пожелали россиянам не забывать о нуждающихся в любви

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на борту МКС, поздравили соотечественников с наступающим новым годом и пожелали им здоровья, успехов, мира, процветания и благополучия, а также творить добро и дарить улыбки нуждающимся в этом окружающим.
«
"Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим 2025-м годом!", - сказал Овчинин в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом".
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"Без сомнения, для каждого жителя нашей большой страны это самый тёплый, душевный и семейный праздник в году. В этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успехов!" - добавил он.
Вагнер, в свою очередь, отметил, что российский экипаж МКС желает соотечественникам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. Он отметил, что в круговороте ежедневных забот человек может забыть, что рядом находятся любящие его люди, нуждающиеся в заботе и внимании. Он призвал россиян творить добро и дарить улыбки окружающим.
"Находясь в сотнях километров от нашего общего дома – Земли, мы, космонавты, как никто ощущаем нехватку общения с родными и близкими. Но даже в космосе мы ощущаем любовь и поддержку своих семей, хотя до настоящей встречи с ними у нас впереди ещё несколько месяцев. Мы желаем вам мира, процветания и благополучия. С новым годом!" - добавил Горбунов.
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