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Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР

Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР - РИА Новости, 31.12.2024

Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 декабря посетил построенные в туристическом городке на побережье Восточного моря отели и сети обслуживания, он призвал осваивать... РИА Новости, 31.12.2024

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туризм

кндр (северная корея)

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новости - туризм

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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 декабря посетил построенные в туристическом городке на побережье Восточного моря отели и сети обслуживания, он призвал осваивать "богатые и разнообразные" туристические ресурсы КНДР, назвав развитие туризма движущей силой для процветания регионов и роста экономики страны, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что построенный прибрежный туристический городок Мёнсасимни, известен как достопримечательность страны на восточном побережье. Он расположен на Кальмаском полуострове, и там построены многочисленные отели, гостиницы, сооружения обслуживания для купания в море, спортивно-развлекательные комплексы, ТЦ и общепит, что создает "наилучший ландшафт" для культурного отдыха. Кальмаская прибрежная туристическая зона откроется с июня 2025 года. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" тем, как обустроены главные базы обслуживания в городке, и заявил, что их высокий уровень позволит даже проводить там политические и культурные мероприятия на государственном уровне. Лидер КНДР приказал расширять виды предоставляемого обслуживания и готовить специалистов в этой сфере "мирового уровня". "Товарищ Ким Чен Ын упомянул, что наша страна имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, которым завидуют все люди мира, также необходимые для развития туризма политическую стабильность, системное превосходство и материально-экономические условия. Он отметил, что развитие туризма с активным использованием таких благоприятных условий и обстановки… станет еще одной движущей силой, стимулирующей процветание регионов и рост экономики страны", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость работы по дальнейшему благоустройству культурной зоны, соединяющей туристическую зону в горах Кымган и Кальмаскую прибрежную туристическую зону, назвав это "прочным фундаментом" для развития местной экономики и улучшения жизни народа.

https://ria.ru/20241226/poezdki-1991365463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кндр (северная корея), ким чен ын, новости - туризм