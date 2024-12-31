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Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР - РИА Новости, 31.12.2024
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Туризм
 
10:00 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/kndr-1992136311.html
Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР
Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР - РИА Новости, 31.12.2024
Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 декабря посетил построенные в туристическом городке на побережье Восточного моря отели и сети обслуживания, он призвал осваивать... РИА Новости, 31.12.2024
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2024-12-31T10:00:00+03:00
туризм
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 декабря посетил построенные в туристическом городке на побережье Восточного моря отели и сети обслуживания, он призвал осваивать "богатые и разнообразные" туристические ресурсы КНДР, назвав развитие туризма движущей силой для процветания регионов и роста экономики страны, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что построенный прибрежный туристический городок Мёнсасимни, известен как достопримечательность страны на восточном побережье. Он расположен на Кальмаском полуострове, и там построены многочисленные отели, гостиницы, сооружения обслуживания для купания в море, спортивно-развлекательные комплексы, ТЦ и общепит, что создает "наилучший ландшафт" для культурного отдыха. Кальмаская прибрежная туристическая зона откроется с июня 2025 года. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" тем, как обустроены главные базы обслуживания в городке, и заявил, что их высокий уровень позволит даже проводить там политические и культурные мероприятия на государственном уровне. Лидер КНДР приказал расширять виды предоставляемого обслуживания и готовить специалистов в этой сфере "мирового уровня". "Товарищ Ким Чен Ын упомянул, что наша страна имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, которым завидуют все люди мира, также необходимые для развития туризма политическую стабильность, системное превосходство и материально-экономические условия. Он отметил, что развитие туризма с активным использованием таких благоприятных условий и обстановки… станет еще одной движущей силой, стимулирующей процветание регионов и рост экономики страны", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость работы по дальнейшему благоустройству культурной зоны, соединяющей туристическую зону в горах Кымган и Кальмаскую прибрежную туристическую зону, назвав это "прочным фундаментом" для развития местной экономики и улучшения жизни народа.
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кндр (северная корея), ким чен ын, новости - туризм
Туризм, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Новости - Туризм
Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР

Ким Чен Ын призвал осваивать туристические ресурсы в КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 декабря посетил построенные в туристическом городке на побережье Восточного моря отели и сети обслуживания, он призвал осваивать "богатые и разнообразные" туристические ресурсы КНДР, назвав развитие туризма движущей силой для процветания регионов и роста экономики страны, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что построенный прибрежный туристический городок Мёнсасимни, известен как достопримечательность страны на восточном побережье. Он расположен на Кальмаском полуострове, и там построены многочисленные отели, гостиницы, сооружения обслуживания для купания в море, спортивно-развлекательные комплексы, ТЦ и общепит, что создает "наилучший ландшафт" для культурного отдыха. Кальмаская прибрежная туристическая зона откроется с июня 2025 года.
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Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" тем, как обустроены главные базы обслуживания в городке, и заявил, что их высокий уровень позволит даже проводить там политические и культурные мероприятия на государственном уровне.
Лидер КНДР приказал расширять виды предоставляемого обслуживания и готовить специалистов в этой сфере "мирового уровня".
"Товарищ Ким Чен Ын упомянул, что наша страна имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, которым завидуют все люди мира, также необходимые для развития туризма политическую стабильность, системное превосходство и материально-экономические условия. Он отметил, что развитие туризма с активным использованием таких благоприятных условий и обстановки… станет еще одной движущей силой, стимулирующей процветание регионов и рост экономики страны", - пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын подчеркнул необходимость работы по дальнейшему благоустройству культурной зоны, соединяющей туристическую зону в горах Кымган и Кальмаскую прибрежную туристическую зону, назвав это "прочным фундаментом" для развития местной экономики и улучшения жизни народа.
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