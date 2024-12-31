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В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии - РИА Новости, 31.12.2024
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07:55 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/kitay-1992129259.html
В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии
В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии - РИА Новости, 31.12.2024
В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии
Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T07:55:00+03:00
2024-12-31T07:55:00+03:00
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток. "Верховная народная прокуратура в соответствии с законом приняла решение об аресте Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взятки. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети WeChat. Отмечается, что расследование было проведено Государственным надзорным комитетом КНР.
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В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии

Экс-замглавы отдела пропаганды КПК арестовали по подозрению в получении взяток

© Fotolia / FotokonПолицейский, Китай
Полицейский, Китай - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Fotolia / Fotokon
Полицейский, Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток.
"Верховная народная прокуратура в соответствии с законом приняла решение об аресте Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взятки. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети WeChat.
Отмечается, что расследование было проведено Государственным надзорным комитетом КНР.
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