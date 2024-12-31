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В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии

В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии - РИА Новости, 31.12.2024

В Китае выдали ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии

Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T07:55:00+03:00

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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток. "Верховная народная прокуратура в соответствии с законом приняла решение об аресте Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взятки. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети WeChat. Отмечается, что расследование было проведено Государственным надзорным комитетом КНР.

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