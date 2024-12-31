https://ria.ru/20241231/kitay-1992128747.html

Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями

Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями - РИА Новости, 31.12.2024

Главы правительств России и Китая обменялись новогодними поздравлениями

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин обменялись новогодними поздравлениями, говорится в сообщении на сайте МИД КНР. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T07:29:00+03:00

2024-12-31T07:29:00+03:00

2024-12-31T07:29:00+03:00

китай

россия

ли цян

михаил мишустин

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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин обменялись новогодними поздравлениями, говорится в сообщении на сайте МИД КНР. По информации агентства, Ли Цян и Мишустин обменялись поздравительными телеграммами во вторник. "Китай готов вместе с Россией, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, продвигать китайско-российские отношения и сотрудничество в различных областях на новый уровень", - сказал Ли Цян. По информации агентства, Мишустин, в свою очередь, отметил, что российская сторона намерена продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем на основе высокого уровня взаимного доверия, и выразил уверенность в том, что достигнутые договорённости будут способствовать выводу двустороннего сотрудничества на более высокий уровень.

https://ria.ru/20241231/kitay-1992127545.html

китай

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китай, россия, ли цян, михаил мишустин