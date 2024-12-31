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Аналитик оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику Китая - РИА Новости, 31.12.2024
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04:12 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/kitay-1992122827.html
Аналитик оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику Китая
Аналитик оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику Китая - РИА Новости, 31.12.2024
Аналитик оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику Китая
Пандемия COVID-19 исказила траекторию экономического развития Китая, оказав глубокое и комплексное воздействие на общество, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T04:12:00+03:00
2024-12-31T04:12:00+03:00
китай
ухань
сша
тедрос адханом гебрейесус
воз
федеральная резервная система сша
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Пандемия COVID-19 исказила траекторию экономического развития Китая, оказав глубокое и комплексное воздействие на общество, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ". Ровно 5 лет назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, которая позже стала известна всему миру как пандемия COVID-19. "Пандемия COVID-19 оказала всестороннее влияние на экономику и общество Китая, во-первых, исказилась траектория экономического развития Китая. Внезапная и сильная вспышка эпидемии вынудила Китай ввести полномасштабный локдаун, в результате чего большое количество компаний приостановили работу и производство, логистика остановилась. Внутренняя и внешняя торговля серьезно пострадали, а темпы экономического роста существенно замедлились" - указал Ван Цзайбан. Он отметил, что по мере распространения пандемии по всему миру резко возрос спрос на предметы медицинского назначения, что побудило большое количество китайских предприятий преодолеть давление и работать на полную мощность для производства медицинских принадлежностей. "Внутренняя и внешняя торговля, особенно международная торговля, значительно восстановилась. После завершения пандемии китайские компании, занимавшиеся массовым производством медицинских товаров, были вынуждены быстро перепрофилироваться", - указал аналитик. По его словам, подобные значительные колебания нарушили нормальный ритм экономического развития Китая. "Во-вторых, возросло давление на Китай, что заставило его скорректировать свою промышленную структуру. Влияние эпидемии на экономику Китая, в первую очередь, усилило давление трансформации на традиционные и малобюджетные отрасли промышленности Китая, вынудив многие компании ускорить темпы перемещения производства. С другой стороны, это также усиливает неотложность модернизации промышленности", - добавил он. Ван Цзайбан подчеркнул, что некоторые новые отрасли, такие как дистанционное образование, удаленная работа и онлайн-оказание медицинских услуг, развиваются вопреки трендам. "Подобные изменения побудили китайские компании ускорить технологические исследования и разработки, а также цифровую трансформацию для повышения качества продукции и услуг, заложив тем самым основу для стремительного роста рынка автомобилей на новых источниках энергии, литиевых батарей, фотоэлектрических систем и полупроводников", - заявил эксперт. В то же время, указал собеседник агентства, пандемия в сочетании с замедлением процесса налаживания рынка недвижимости, украинским конфликтом и повышением процентной ставки ФРС США значительно ухудшили финансовую ситуацию на всех уровнях, задолженности накапливаются, что приводит к повсеместному давлению, связанному с поиском работы, и дефициту ликвидности. "Третичный сектор экономики (сфера услуг) стал слабым звеном в корректировке и модернизации промышленной структуры, что в свою очередь ведёт к спаду потребительского рынка. Например, большое количество компаний уволили сотрудников или сократили набор персонала, что привело к росту уровня безработицы, особенно в таких сферах услуг, как общественное питание, туризм и авиация, которые пострадали больше всего", - отметил Ван Цзайбан. Он добавил, что постепенно нормой стали новые стратегии трудоустройства, такие как удаленная работа и гибкий график работы, что также повлияло на жизнеспособность рынка аренды коммерческой недвижимости. "В-третьих, пандемия поспособствовала улучшению системы общественного здравоохранения и повышению уровня общественного управления. Масштабная пандемия вызвала широкое осознание во всем обществе кризиса общественного здравоохранения, здоровья и гигиены, а также совместной профилактики и контроля", - отметил эксперт. Он заявил, что пандемия особенно наглядно обнажила пробелы и недостатки в повседневном управлении системой общественного здравоохранения, а также улучшила возможности организации мобилизации и реагирования на чрезвычайные кризисные ситуации всего общества. "В целом пандемия COVID-19 оказала глубокое и комплексное воздействие на экономику и общество Китая. Прошло пять лет. Компартия и правительство Китая провели весь китайский народ через тяготы и испытания кризиса, уже удалось "отскочить ото дна". Я считаю, что следующие пять лет станут периодом, когда экономика и общество Китая выйдут на восходящий путь и будут стабильно развиваться", - добавил аналитик. Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. Гебрейесус также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
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китай, ухань, сша, тедрос адханом гебрейесус, воз, федеральная резервная система сша
Китай, Ухань, США, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Федеральная резервная система США
Аналитик оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику Китая

Аналитик Ван Цзайбан: пандемия исказила траекторию экономического развития Китая

© AP Photo / Andy WongПрохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай
Прохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Andy Wong
Прохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай . Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Пандемия COVID-19 исказила траекторию экономического развития Китая, оказав глубокое и комплексное воздействие на общество, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ".
Ровно 5 лет назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, которая позже стала известна всему миру как пандемия COVID-19.
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"Пандемия COVID-19 оказала всестороннее влияние на экономику и общество Китая, во-первых, исказилась траектория экономического развития Китая. Внезапная и сильная вспышка эпидемии вынудила Китай ввести полномасштабный локдаун, в результате чего большое количество компаний приостановили работу и производство, логистика остановилась. Внутренняя и внешняя торговля серьезно пострадали, а темпы экономического роста существенно замедлились" - указал Ван Цзайбан.
Он отметил, что по мере распространения пандемии по всему миру резко возрос спрос на предметы медицинского назначения, что побудило большое количество китайских предприятий преодолеть давление и работать на полную мощность для производства медицинских принадлежностей.
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"Внутренняя и внешняя торговля, особенно международная торговля, значительно восстановилась. После завершения пандемии китайские компании, занимавшиеся массовым производством медицинских товаров, были вынуждены быстро перепрофилироваться", - указал аналитик.
По его словам, подобные значительные колебания нарушили нормальный ритм экономического развития Китая.
"Во-вторых, возросло давление на Китай, что заставило его скорректировать свою промышленную структуру. Влияние эпидемии на экономику Китая, в первую очередь, усилило давление трансформации на традиционные и малобюджетные отрасли промышленности Китая, вынудив многие компании ускорить темпы перемещения производства. С другой стороны, это также усиливает неотложность модернизации промышленности", - добавил он.
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Ван Цзайбан подчеркнул, что некоторые новые отрасли, такие как дистанционное образование, удаленная работа и онлайн-оказание медицинских услуг, развиваются вопреки трендам.
"Подобные изменения побудили китайские компании ускорить технологические исследования и разработки, а также цифровую трансформацию для повышения качества продукции и услуг, заложив тем самым основу для стремительного роста рынка автомобилей на новых источниках энергии, литиевых батарей, фотоэлектрических систем и полупроводников", - заявил эксперт.
В то же время, указал собеседник агентства, пандемия в сочетании с замедлением процесса налаживания рынка недвижимости, украинским конфликтом и повышением процентной ставки ФРС США значительно ухудшили финансовую ситуацию на всех уровнях, задолженности накапливаются, что приводит к повсеместному давлению, связанному с поиском работы, и дефициту ликвидности.
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"Третичный сектор экономики (сфера услуг) стал слабым звеном в корректировке и модернизации промышленной структуры, что в свою очередь ведёт к спаду потребительского рынка. Например, большое количество компаний уволили сотрудников или сократили набор персонала, что привело к росту уровня безработицы, особенно в таких сферах услуг, как общественное питание, туризм и авиация, которые пострадали больше всего", - отметил Ван Цзайбан.
Он добавил, что постепенно нормой стали новые стратегии трудоустройства, такие как удаленная работа и гибкий график работы, что также повлияло на жизнеспособность рынка аренды коммерческой недвижимости.
"В-третьих, пандемия поспособствовала улучшению системы общественного здравоохранения и повышению уровня общественного управления. Масштабная пандемия вызвала широкое осознание во всем обществе кризиса общественного здравоохранения, здоровья и гигиены, а также совместной профилактики и контроля", - отметил эксперт.
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Он заявил, что пандемия особенно наглядно обнажила пробелы и недостатки в повседневном управлении системой общественного здравоохранения, а также улучшила возможности организации мобилизации и реагирования на чрезвычайные кризисные ситуации всего общества.
"В целом пандемия COVID-19 оказала глубокое и комплексное воздействие на экономику и общество Китая. Прошло пять лет. Компартия и правительство Китая провели весь китайский народ через тяготы и испытания кризиса, уже удалось "отскочить ото дна". Я считаю, что следующие пять лет станут периодом, когда экономика и общество Китая выйдут на восходящий путь и будут стабильно развиваться", - добавил аналитик.
Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. Гебрейесус также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
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