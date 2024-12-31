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В Киеве назначили нового главу городской военной администрации - РИА Новости, 31.12.2024
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19:27 31.12.2024 (обновлено: 19:33 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/kiev-1992185665.html
В Киеве назначили нового главу городской военной администрации
В Киеве назначили нового главу городской военной администрации - РИА Новости, 31.12.2024
В Киеве назначили нового главу городской военной администрации
Тимур Ткаченко назначен главой Киевской городской военной администрации вместо Сергея Попко, следует из опубликованных на сайте офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:27:00+03:00
2024-12-31T19:33:00+03:00
украина
владимир зеленский
укрпочта
в мире
киев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Тимур Ткаченко назначен главой Киевской городской военной администрации вместо Сергея Попко, следует из опубликованных на сайте офиса Владимира Зеленского указов. Одним указом Зеленский уволил Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Следующим указом он назначил главой упомянутой администрации Ткаченко. Ранее во вторник Ткаченко был уволен с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, где работал с сентября. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", он также действующий член наблюдательного совета "Укрпочты", а ранее был замдиректора департамента городского благоустройства Киевской горгосадминистрации.
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украина, владимир зеленский, укрпочта, в мире, киев
Украина, Владимир Зеленский, Укрпочта, В мире, Киев
В Киеве назначили нового главу городской военной администрации

Зеленский назначил Ткаченко главой Киевской городской военной администрации

© Фото : Страница Тимура Ткаченко в соцсетиТимур Ткаченко
Тимур Ткаченко - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Страница Тимура Ткаченко в соцсети
Тимур Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Тимур Ткаченко назначен главой Киевской городской военной администрации вместо Сергея Попко, следует из опубликованных на сайте офиса Владимира Зеленского указов.
Одним указом Зеленский уволил Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Следующим указом он назначил главой упомянутой администрации Ткаченко.
Ранее во вторник Ткаченко был уволен с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, где работал с сентября. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", он также действующий член наблюдательного совета "Укрпочты", а ранее был замдиректора департамента городского благоустройства Киевской горгосадминистрации.
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