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В Киеве назначили нового главу городской военной администрации

В Киеве назначили нового главу городской военной администрации - РИА Новости, 31.12.2024

В Киеве назначили нового главу городской военной администрации

Тимур Ткаченко назначен главой Киевской городской военной администрации вместо Сергея Попко, следует из опубликованных на сайте офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:27:00+03:00

2024-12-31T19:27:00+03:00

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укрпочта

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Тимур Ткаченко назначен главой Киевской городской военной администрации вместо Сергея Попко, следует из опубликованных на сайте офиса Владимира Зеленского указов. Одним указом Зеленский уволил Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Следующим указом он назначил главой упомянутой администрации Ткаченко. Ранее во вторник Ткаченко был уволен с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, где работал с сентября. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", он также действующий член наблюдательного совета "Укрпочты", а ранее был замдиректора департамента городского благоустройства Киевской горгосадминистрации.

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украина, владимир зеленский, укрпочта, в мире, киев