В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели утром во вторник в Киеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное новости" в Telegram-канале.
Согласно данным министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 09.10 мск звучит на всей территории страны.
"В Киеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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