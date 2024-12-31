https://ria.ru/20241231/kiev-1992130193.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T08:20:00+03:00

2024-12-31T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве тревога объявлена с 07.17 (08.17 мск), в Киевской области сигналы воздушной тревоги звучат уже более полутора часов - с 05.41 (06.41 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html

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Варвара Скокшина

киев, в мире