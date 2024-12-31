https://ria.ru/20241231/khusity-1992135981.html

Хуситы атаковали американский авианосец

Хуситы атаковали американский авианосец - РИА Новости, 31.12.2024

Хуситы атаковали американский авианосец

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало крылатыми ракетами и БПЛА авианосец США "Гарри... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:56:00+03:00

2024-12-31T09:56:00+03:00

2024-12-31T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало крылатыми ракетами и БПЛА авианосец США "Гарри Трумэн"."В ходе совместной операции морских сил, ракетных войск и беспилотных войск <...> большим количеством беспилотников и крылатых ракет был нанесен удар по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на нашу страну", — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.Он подчеркнул, что этим ударом удалось сорвать готовившуюся атаку США.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.

https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, йемен