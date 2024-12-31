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Хуситы атаковали американский авианосец - РИА Новости, 31.12.2024
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09:56 31.12.2024 (обновлено: 14:38 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/khusity-1992135981.html
Хуситы атаковали американский авианосец
Хуситы атаковали американский авианосец - РИА Новости, 31.12.2024
Хуситы атаковали американский авианосец
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало крылатыми ракетами и БПЛА авианосец США "Гарри... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:56:00+03:00
2024-12-31T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало крылатыми ракетами и БПЛА авианосец США "Гарри Трумэн".&quot;В ходе совместной операции морских сил, ракетных войск и беспилотных войск &lt;...&gt; большим количеством беспилотников и крылатых ракет был нанесен удар по американскому авианосцу &quot;Гарри Трумэн&quot; в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на нашу страну&quot;, — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.Он подчеркнул, что этим ударом удалось сорвать готовившуюся атаку США.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
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в мире, сша, йемен
В мире, США, Йемен
Хуситы атаковали американский авианосец

Хуситы атаковали авианосец США USS Harry S. Truman

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало крылатыми ракетами и БПЛА авианосец США "Гарри Трумэн".
«

"В ходе совместной операции морских сил, ракетных войск и беспилотных войск <...> большим количеством беспилотников и крылатых ракет был нанесен удар по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на нашу страну", — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

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Он подчеркнул, что этим ударом удалось сорвать готовившуюся атаку США.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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