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Во Франции заявили о якобы пророссийских хакерских атаках на госсайты - РИА Новости, 31.12.2024
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17:10 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/khaker-1992175220.html
Во Франции заявили о якобы пророссийских хакерских атаках на госсайты
Во Франции заявили о якобы пророссийских хакерских атаках на госсайты - РИА Новости, 31.12.2024
Во Франции заявили о якобы пророссийских хакерских атаках на госсайты
Радиостанция FranceInfo со ссылкой на заявление группировки хакеров Noname057(16) в Telegram-канале сообщила о волне DDoS-атак на ресурсы государственных... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:10:00+03:00
2024-12-31T17:10:00+03:00
в мире
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франция
кристиан эстрози
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Радиостанция FranceInfo со ссылкой на заявление группировки хакеров Noname057(16) в Telegram-канале сообщила о волне DDoS-атак на ресурсы государственных ведомств ряда французских городов, которая якобы исходит от пророссийских активистов. "Пророссийские активисты провели атаку на сайты ряда французских регионов", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что по состоянию на 12.00 (14.00 мск) во вторник проблемы на ресурсах государственных учреждений наблюдались в городах Ницца, Тарб, По, Марсель и Ним, а также в департаментах Ланд и Верхняя Гаронна. В частности, об атаке на сайт мэрии Ниццы сообщил мэр города Кристиан Эстрози. В соцсети Х он пояснил, что технические специалисты пытаются восстановить работу сайта, утечек данных пока не зафиксировано, он пообещал подать жалобу в нацагентство по безопасности информационных систем (ANSSI). В заявлении группировки Noname057(16), которое приводит телеканал BFMTV, сказано, что хакерская атака стала "подарком" для Франции в честь Нового года из-за русофобской позиции властей страны.
https://ria.ru/20241230/oreshnik-1992113599.html
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353
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в мире, ницца, франция, кристиан эстрози, россия
В мире, Ницца, Франция, Кристиан Эстрози, Россия
Во Франции заявили о якобы пророссийских хакерских атаках на госсайты

FranceInfo: пророссийские активисты атаковали сайты госучреждений во Франции

© Fotolia / DragonImagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Fotolia / DragonImages
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Радиостанция FranceInfo со ссылкой на заявление группировки хакеров Noname057(16) в Telegram-канале сообщила о волне DDoS-атак на ресурсы государственных ведомств ряда французских городов, которая якобы исходит от пророссийских активистов.
"Пророссийские активисты провели атаку на сайты ряда французских регионов", - говорится в сообщении радиостанции.
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Отмечается, что по состоянию на 12.00 (14.00 мск) во вторник проблемы на ресурсах государственных учреждений наблюдались в городах Ницца, Тарб, По, Марсель и Ним, а также в департаментах Ланд и Верхняя Гаронна.
В частности, об атаке на сайт мэрии Ниццы сообщил мэр города Кристиан Эстрози. В соцсети Х он пояснил, что технические специалисты пытаются восстановить работу сайта, утечек данных пока не зафиксировано, он пообещал подать жалобу в нацагентство по безопасности информационных систем (ANSSI).
В заявлении группировки Noname057(16), которое приводит телеканал BFMTV, сказано, что хакерская атака стала "подарком" для Франции в честь Нового года из-за русофобской позиции властей страны.
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В миреНиццаФранцияКристиан ЭстрозиРоссия
 
 
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