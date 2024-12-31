Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 31.12.2024 (обновлено: 09:49 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/kazan-1992134572.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани с 9.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:43:00+03:00
2024-12-31T09:49:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани с 9.30 мск, сообщила Росавиация.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Нижнекамск (Бегишево)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241228/flydubai--1991823461.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани с 9.30 мск, сообщила Росавиация.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Нижнекамск (Бегишево)", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
FlyDubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минвод в Дубай
28 декабря, 11:59
 
КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала