https://ria.ru/20241231/kazan-1992134572.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024

В аэропорту Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани с 9.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:43:00+03:00

2024-12-31T09:43:00+03:00

2024-12-31T09:49:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани с 9.30 мск, сообщила Росавиация.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Нижнекамск (Бегишево)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241228/flydubai--1991823461.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия