https://ria.ru/20241231/kazan-1992134572.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани с 9.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:43:00+03:00
2024-12-31T09:43:00+03:00
2024-12-31T09:49:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани с 9.30 мск, сообщила Росавиация.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Казани с 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Нижнекамск (Бегишево)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов