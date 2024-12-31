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Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 31.12.2024
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром
Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Томска и Сургута из-за временных ограничений перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:19:00+03:00
2024-12-31T09:19:00+03:00
2024-12-31T09:23:00+03:00
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происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 31 дек - РИА Новости. Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Томска и Сургута из-за временных ограничений перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Во вторник утром Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропорта Казани введены временные ограничения."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Томска и Сургута перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево", - сказал собеседник агентства.С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.К услугам пассажиров с детьми - комнаты матери и ребенка в аэропорту.
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томск, казань, сургут, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Томск, Казань, Сургут, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром
Летевшие в Казань рейсы из Томска и Сургута перенаправили в Бегишево