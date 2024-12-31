https://ria.ru/20241231/kazan-1992132501.html

Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром

Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 31.12.2024

Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Томска и Сургута из-за временных ограничений перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:19:00+03:00

2024-12-31T09:19:00+03:00

2024-12-31T09:23:00+03:00

томск

казань

сургут

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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КАЗАНЬ, 31 дек - РИА Новости. Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Томска и Сургута из-за временных ограничений перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Во вторник утром Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропорта Казани введены временные ограничения."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Томска и Сургута перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево", - сказал собеседник агентства.С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.К услугам пассажиров с детьми - комнаты матери и ребенка в аэропорту.

https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html

томск

казань

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томск, казань, сургут, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)