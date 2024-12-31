https://ria.ru/20241231/kazan-1992131056.html

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 31.12.2024

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены с утра на работу аэропорта Казань, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T08:38:00+03:00

2024-12-31T08:38:00+03:00

2024-12-31T08:39:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

транспорт

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены с утра на работу аэропорта Казань, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.В Росавиации добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html

казань

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), транспорт