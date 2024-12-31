https://ria.ru/20241231/katera-1992170289.html

В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024

В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:09:00+03:00

2024-12-31T16:09:00+03:00

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черное море

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны."Тридцать первого декабря текущего года в период с 11:00 до 14:00 мск в акватории Черного моря силами и средствами ЧФ уничтожены три украинских безэкипажных катера", — подчеркнули в ведомстве.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, сегодня утром Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки в Черном море ликвидировали восемь таких аппаратов.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, россия, вооруженные силы украины, украина, черноморский флот вмф россии