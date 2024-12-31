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В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:09:00+03:00
2024-12-31T16:09:00+03:00
2024-12-31T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны."Тридцать первого декабря текущего года в период с 11:00 до 14:00 мск в акватории Черного моря силами и средствами ЧФ уничтожены три украинских безэкипажных катера", — подчеркнули в ведомстве.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, сегодня утром Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки в Черном море ликвидировали восемь таких аппаратов.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
Минобороны: ЧФ уничтожил в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ