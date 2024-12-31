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В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
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16:09 31.12.2024 (обновлено: 16:34 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/katera-1992170289.html
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:09:00+03:00
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черное море
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.&quot;Тридцать первого декабря текущего года в период с 11:00 до 14:00 мск в акватории Черного моря силами и средствами ЧФ уничтожены три украинских безэкипажных катера&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, сегодня утром Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки в Черном море ликвидировали восемь таких аппаратов.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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черное море, россия, вооруженные силы украины, украина, черноморский флот вмф россии
Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Черноморский флот ВМФ России
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

Минобороны: ЧФ уничтожил в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ

© Минобороны РоссииУничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Минобороны России
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.
«

"Тридцать первого декабря текущего года в период с 11:00 до 14:00 мск в акватории Черного моря силами и средствами ЧФ уничтожены три украинских безэкипажных катера", — подчеркнули в ведомстве.

Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, сегодня утром Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки в Черном море ликвидировали восемь таких аппаратов.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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