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Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права - РИА Новости, 31.12.2024
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14:07 31.12.2024 (обновлено: 16:08 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/jurist-1992158691.html
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права - РИА Новости, 31.12.2024
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права
Водители с истекшими в январе 2022 года правами, которые тогда автоматически продлили на три года, должны срочно прийти в ГИБДД или МФЦ для получения нового... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Водители с истекшими в январе 2022 года правами, которые тогда автоматически продлили на три года, должны срочно прийти в ГИБДД или МФЦ для получения нового удостоверения, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. &quot;Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых &quot;корочек&quot;. Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины&quot;, — предупредил он.Хаминский уточнил, что в ГИБДД удостоверение выдадут в день обращения, а в МФЦ эта процедура может затянуться до девяти дней.Согласно постановлениям правительства, действие национальных водительских удостоверений продлевается на три года, напомнил юрист. Он объяснил, что водители, у которых срок действия прав истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го, могут пользоваться ими еще три года. Такой же механизм правительство предложило и для владельцев документов, чей срок истекает с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025-го. Тем не менее водители часто путаются в порядке реализации распоряжений и ошибочно думают, что срок действия удостоверений продлен в два приема на шесть лет. Юрист также напомнил о штрафах за езду после окончания продленного срока действия прав. "В любом случае ездить за рулем с окончанием продленного срока действия водительского удостоверения нельзя. За это предусмотрен штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей", — подчеркнул он.Особую предусмотрительность нужно проявить владельцам автомобилей, которые передали их в пользование третьим лицам. Если у фактического пользователя истек предельный срок действия водительского удостоверения, хозяина машина оштрафуют на 30 тысяч рублей за передачу руля человеку с недействительными правами, резюмировал Хаминский.
https://ria.ru/20241220/shtrafy-1990507458.html
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авто, москва, московская область (подмосковье), россия, гибдд мвд рф
Авто, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, ГИБДД МВД РФ
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права

Юрист Хаминский напомнил о необходимости заменить водительские права

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Водители с истекшими в январе 2022 года правами, которые тогда автоматически продлили на три года, должны срочно прийти в ГИБДД или МФЦ для получения нового удостоверения, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
«

"Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых "корочек". Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины", — предупредил он.

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Хаминский уточнил, что в ГИБДД удостоверение выдадут в день обращения, а в МФЦ эта процедура может затянуться до девяти дней.
Согласно постановлениям правительства, действие национальных водительских удостоверений продлевается на три года, напомнил юрист. Он объяснил, что водители, у которых срок действия прав истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го, могут пользоваться ими еще три года. Такой же механизм правительство предложило и для владельцев документов, чей срок истекает с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025-го. Тем не менее водители часто путаются в порядке реализации распоряжений и ошибочно думают, что срок действия удостоверений продлен в два приема на шесть лет.
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Юрист также напомнил о штрафах за езду после окончания продленного срока действия прав.
"В любом случае ездить за рулем с окончанием продленного срока действия водительского удостоверения нельзя. За это предусмотрен штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей", — подчеркнул он.
Особую предусмотрительность нужно проявить владельцам автомобилей, которые передали их в пользование третьим лицам. Если у фактического пользователя истек предельный срок действия водительского удостоверения, хозяина машина оштрафуют на 30 тысяч рублей за передачу руля человеку с недействительными правами, резюмировал Хаминский.
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