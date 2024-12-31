https://ria.ru/20241231/ilarion-1992145756.html

Митрополит Иларион: Церковь меня защитила

Митрополит Иларион: Церковь меня защитила - РИА Новости, 31.12.2024

Митрополит Иларион: Церковь меня защитила

Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:00:00+03:00

2024-12-31T13:00:00+03:00

2024-12-31T13:00:00+03:00

религия

россия

венгрия

карловы вары

митрополит иларион (алфеев)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил "на покой", определив дальнейшим местом служения одному из известнейших иерархов храм Петра и Павла в Карловых Варах. Синод отметил "несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха". Поводом для такого решения, очевидно, стали публикации в СМИ (признанных в РФ иноагентами) обвинений в адрес митрополита со стороны его бывшего келейника Георгия Сузуки. В эксклюзивном интервью РИА Новости митрополит Иларион рассказал, как он воспринимает решение синода, кто, на его взгляд, стоит за скандальной историей с Сузуки и что он будет делать дальше. Беседовала Ольга Липич.- Владыка, как вы относитесь к постановлению синода Русской православной церкви о вас и что намерены делать?- Я со смирением и благодарностью принял это решение и буду трудиться там, где мне определено. А те недостатки моей личной жизни и быта, на которые указал Святейший Патриарх, буду стараться с Божией помощью исправлять.Минувший год был для меня тяжелым. Огромные силы были брошены на то, чтобы лишить меня возможности служить Церкви. Спецслужбы, СМИ-иноагенты, лица, находящиеся в международном розыске, лишенные сана бывшие священнослужители и воинствующие атеисты объединились для этой цели. В ход были пущены и клевета, и шантаж, и угрозы, и сфальсифицированные доказательства.Но Церковь меня защитила. Я могу и дальше служить, проповедовать, совершать священные таинства, предстоять престолу Божию. За это я благодарен Святейшему Патриарху и Священному Синоду.- Что еще могли бы сказать о скандальной истории, аудио и видео, опубликованных Георгием Сузуки, в чем причины и как развивались события?- В 2022 году я был назначен на служение в Венгрию. Назначение на Запад человека, который 13 лет возглавлял всю сферу внешних связей Русской Церкви, было сопряжено с определенными рисками в то время, когда между Россией и Западом существует жесткое противостояние. Бывший председатель ОВЦС является носителем уникальной информации и представляет собой очевидную мишень для западных спецслужб. Они и подключились к охоте на меня вскоре после моего приезда в Венгрию.Подчеркну, это были не венгерские спецслужбы. Надо сказать, что Венгрия делает все возможное для защиты религиозной свободы в Европе. Последовательно, раз за разом, Венгрия накладывает вето на внесение Патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза.Ко мне венгерское руководство отнеслось очень хорошо, за что я ему искренне благодарен. Мне был выдан венгерский паспорт как главе местной религиозной организации. Ранее такой же паспорт получил один из моих предшественников по кафедре.Однако в Венгрии, как и в любой другой стране Евросоюза, действуют не только местные, но и гораздо более могущественные спецслужбы. Они завербовали одного из моих помощников, гражданина враждебного России государства. Он в течение нескольких месяцев пытался собрать для них материал, но ничего ценного не собрал. Провалив задание, он уехал к себе на родину, перед этим прихватив из церковной квартиры деньги и ценности на общую сумму около 90 тысяч евро. Когда кража обнаружилась, венгерская полиция объявила его в международный розыск.Такое развитие событий не входило в планы спецслужб, завербовавших этого человека. Тем не менее, они и дальше ему содействовали, когда он обвинил меня в домогательствах.В тайно записанные им видео- и аудиоматериалы, не пригодившиеся для агентурных целей, были внесены многочисленные изменения, после чего эти материалы были опубликованы сми-иноагентами в качестве "доказательств" моей вины.- Но позже сообщалось, что была проведена экспертиза, которая опровергла эти "доказательства"?- Авторитетная экспертиза, проведенная Центром права и судебной экспертизы "Истина" по заказу Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), доказала, что и видео-, и аудиофайлы были фальшивкой. В видеофайле, опубликованном интернет-ресурсом "Телеканал Дождь" (имеет статус иноагента), были обнаружены добавленные объекты, а также специальные манипуляции, направленные на сокрытие признаков монтажа, что делает его недостоверным.Относительно аудиофайлов, опубликованных "Новой газетой Европа" (заблокирована в РФ) было доказано, что фрагменты устной речи, записанные на них, не принадлежат мне.- Возбуждено ли дело о клевете на основании этой экспертизы фрагментов распространяемых аудио и видео?- На основании проведенной экспертизы мною поданы гражданские иски о клевете против тех, кто эту клевету распространяет.- А против кого именно и куда поданы иски?- Об этом я пока не хотел бы говорить. Надеюсь, что раньше или позже клевета будет опровергнута в судебном порядке.- Понимаю, что после такого тяжелого периода сложно что-либо конкретное планировать, но могли бы Вы как творческий человек поделиться какими-то размышлениями о жизни, о будущем?- Бог дал мне в прошлом уникальные возможности для проповеди слова Божия. Вот что сказал президент России, когда вручал мне Государственную премию в июне 2021 года: "Григорий Валериевич Алфеев – митрополит Волоколамский Иларион – продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение Церкви со светлой творческой деятельностью; его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире".Год спустя обстоятельства моей жизни изменились. Я оказался вдали от Родины, ушел с телевидения. Таких возможностей для проповеди, какие были раньше, теперь нет. Но появились новые возможности. И пока я жив, я буду служить Богу, нести людям слово Божие, проповедовать Христа доступными мне способами.

https://ria.ru/20241227/rpts-1991737500.html

https://ria.ru/20241228/itogi-1991871642.html

https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html

https://ria.ru/20240507/krazha-1944504122.html

https://ria.ru/20241102/legoyda--1981546872.html

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Варвара Скокшина

россия, венгрия, карловы вары, митрополит иларион (алфеев), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, интервью