https://ria.ru/20241231/ilarion-1992145756.html
Митрополит Иларион: Церковь меня защитила
Митрополит Иларион: Церковь меня защитила - РИА Новости, 31.12.2024
Митрополит Иларион: Церковь меня защитила
Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:00:00+03:00
2024-12-31T13:00:00+03:00
2024-12-31T13:00:00+03:00
религия
россия
венгрия
карловы вары
митрополит иларион (алфеев)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991742626_0:194:3163:1973_1920x0_80_0_0_c34cda1257d5e7862bec7bcb8bffca16.jpg
Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил "на покой", определив дальнейшим местом служения одному из известнейших иерархов храм Петра и Павла в Карловых Варах. Синод отметил "несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха". Поводом для такого решения, очевидно, стали публикации в СМИ (признанных в РФ иноагентами) обвинений в адрес митрополита со стороны его бывшего келейника Георгия Сузуки. В эксклюзивном интервью РИА Новости митрополит Иларион рассказал, как он воспринимает решение синода, кто, на его взгляд, стоит за скандальной историей с Сузуки и что он будет делать дальше. Беседовала Ольга Липич.- Владыка, как вы относитесь к постановлению синода Русской православной церкви о вас и что намерены делать?- Я со смирением и благодарностью принял это решение и буду трудиться там, где мне определено. А те недостатки моей личной жизни и быта, на которые указал Святейший Патриарх, буду стараться с Божией помощью исправлять.Минувший год был для меня тяжелым. Огромные силы были брошены на то, чтобы лишить меня возможности служить Церкви. Спецслужбы, СМИ-иноагенты, лица, находящиеся в международном розыске, лишенные сана бывшие священнослужители и воинствующие атеисты объединились для этой цели. В ход были пущены и клевета, и шантаж, и угрозы, и сфальсифицированные доказательства.Но Церковь меня защитила. Я могу и дальше служить, проповедовать, совершать священные таинства, предстоять престолу Божию. За это я благодарен Святейшему Патриарху и Священному Синоду.- Что еще могли бы сказать о скандальной истории, аудио и видео, опубликованных Георгием Сузуки, в чем причины и как развивались события?- В 2022 году я был назначен на служение в Венгрию. Назначение на Запад человека, который 13 лет возглавлял всю сферу внешних связей Русской Церкви, было сопряжено с определенными рисками в то время, когда между Россией и Западом существует жесткое противостояние. Бывший председатель ОВЦС является носителем уникальной информации и представляет собой очевидную мишень для западных спецслужб. Они и подключились к охоте на меня вскоре после моего приезда в Венгрию.Подчеркну, это были не венгерские спецслужбы. Надо сказать, что Венгрия делает все возможное для защиты религиозной свободы в Европе. Последовательно, раз за разом, Венгрия накладывает вето на внесение Патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза.Ко мне венгерское руководство отнеслось очень хорошо, за что я ему искренне благодарен. Мне был выдан венгерский паспорт как главе местной религиозной организации. Ранее такой же паспорт получил один из моих предшественников по кафедре.Однако в Венгрии, как и в любой другой стране Евросоюза, действуют не только местные, но и гораздо более могущественные спецслужбы. Они завербовали одного из моих помощников, гражданина враждебного России государства. Он в течение нескольких месяцев пытался собрать для них материал, но ничего ценного не собрал. Провалив задание, он уехал к себе на родину, перед этим прихватив из церковной квартиры деньги и ценности на общую сумму около 90 тысяч евро. Когда кража обнаружилась, венгерская полиция объявила его в международный розыск.Такое развитие событий не входило в планы спецслужб, завербовавших этого человека. Тем не менее, они и дальше ему содействовали, когда он обвинил меня в домогательствах.В тайно записанные им видео- и аудиоматериалы, не пригодившиеся для агентурных целей, были внесены многочисленные изменения, после чего эти материалы были опубликованы сми-иноагентами в качестве "доказательств" моей вины.- Но позже сообщалось, что была проведена экспертиза, которая опровергла эти "доказательства"?- Авторитетная экспертиза, проведенная Центром права и судебной экспертизы "Истина" по заказу Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), доказала, что и видео-, и аудиофайлы были фальшивкой. В видеофайле, опубликованном интернет-ресурсом "Телеканал Дождь" (имеет статус иноагента), были обнаружены добавленные объекты, а также специальные манипуляции, направленные на сокрытие признаков монтажа, что делает его недостоверным.Относительно аудиофайлов, опубликованных "Новой газетой Европа" (заблокирована в РФ) было доказано, что фрагменты устной речи, записанные на них, не принадлежат мне.- Возбуждено ли дело о клевете на основании этой экспертизы фрагментов распространяемых аудио и видео?- На основании проведенной экспертизы мною поданы гражданские иски о клевете против тех, кто эту клевету распространяет.- А против кого именно и куда поданы иски?- Об этом я пока не хотел бы говорить. Надеюсь, что раньше или позже клевета будет опровергнута в судебном порядке.- Понимаю, что после такого тяжелого периода сложно что-либо конкретное планировать, но могли бы Вы как творческий человек поделиться какими-то размышлениями о жизни, о будущем?- Бог дал мне в прошлом уникальные возможности для проповеди слова Божия. Вот что сказал президент России, когда вручал мне Государственную премию в июне 2021 года: "Григорий Валериевич Алфеев – митрополит Волоколамский Иларион – продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение Церкви со светлой творческой деятельностью; его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире".Год спустя обстоятельства моей жизни изменились. Я оказался вдали от Родины, ушел с телевидения. Таких возможностей для проповеди, какие были раньше, теперь нет. Но появились новые возможности. И пока я жив, я буду служить Богу, нести людям слово Божие, проповедовать Христа доступными мне способами.
https://ria.ru/20241227/rpts-1991737500.html
https://ria.ru/20241228/itogi-1991871642.html
https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html
https://ria.ru/20240507/krazha-1944504122.html
https://ria.ru/20241102/legoyda--1981546872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, карловы вары, митрополит иларион (алфеев), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, интервью
Религия, Россия, Венгрия, Карловы Вары, Митрополит Иларион (Алфеев), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Интервью
Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил "на покой", определив дальнейшим местом служения одному из известнейших иерархов храм Петра и Павла в Карловых Варах. Синод отметил "несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха". Поводом для такого решения, очевидно, стали публикации в СМИ (признанных в РФ иноагентами) обвинений в адрес митрополита со стороны его бывшего келейника Георгия Сузуки. В эксклюзивном интервью РИА Новости митрополит Иларион рассказал, как он воспринимает решение синода, кто, на его взгляд, стоит за скандальной историей с Сузуки и что он будет делать дальше. Беседовала Ольга Липич.
- Владыка, как вы относитесь к постановлению синода Русской православной церкви о вас и что намерены делать?
- Я со смирением и благодарностью принял это решение и буду трудиться там, где мне определено. А те недостатки моей личной жизни и быта, на которые указал Святейший Патриарх, буду стараться с Божией помощью исправлять.
Минувший год был для меня тяжелым. Огромные силы были брошены на то, чтобы лишить меня возможности служить Церкви. Спецслужбы, СМИ-иноагенты, лица, находящиеся в международном розыске, лишенные сана бывшие священнослужители и воинствующие атеисты объединились для этой цели. В ход были пущены и клевета, и шантаж, и угрозы, и сфальсифицированные доказательства.
Но Церковь меня защитила. Я могу и дальше служить, проповедовать, совершать священные таинства, предстоять престолу Божию. За это я благодарен Святейшему Патриарху и Священному Синоду.
- Что еще могли бы сказать о скандальной истории, аудио и видео, опубликованных Георгием Сузуки, в чем причины и как развивались события?
- В 2022 году я был назначен на служение в Венгрию
. Назначение на Запад человека, который 13 лет возглавлял всю сферу внешних связей Русской Церкви, было сопряжено с определенными рисками в то время, когда между Россией
и Западом существует жесткое противостояние. Бывший председатель ОВЦС
является носителем уникальной информации и представляет собой очевидную мишень для западных спецслужб. Они и подключились к охоте на меня вскоре после моего приезда в Венгрию.
Подчеркну, это были не венгерские спецслужбы. Надо сказать, что Венгрия делает все возможное для защиты религиозной свободы в Европе
. Последовательно, раз за разом, Венгрия накладывает вето на внесение Патриарха Кирилла
в санкционный список Евросоюза.
Ко мне венгерское руководство отнеслось очень хорошо, за что я ему искренне благодарен. Мне был выдан венгерский паспорт как главе местной религиозной организации. Ранее такой же паспорт получил один из моих предшественников по кафедре.
Однако в Венгрии, как и в любой другой стране Евросоюза, действуют не только местные, но и гораздо более могущественные спецслужбы. Они завербовали одного из моих помощников, гражданина враждебного России государства. Он в течение нескольких месяцев пытался собрать для них материал, но ничего ценного не собрал. Провалив задание, он уехал к себе на родину, перед этим прихватив из церковной квартиры деньги и ценности на общую сумму около 90 тысяч евро. Когда кража обнаружилась, венгерская полиция объявила его в международный розыск.
Такое развитие событий не входило в планы спецслужб, завербовавших этого человека. Тем не менее, они и дальше ему содействовали, когда он обвинил меня в домогательствах.
В тайно записанные им видео- и аудиоматериалы, не пригодившиеся для агентурных целей, были внесены многочисленные изменения, после чего эти материалы были опубликованы сми-иноагентами в качестве "доказательств" моей вины.
- Но позже сообщалось, что была проведена экспертиза, которая опровергла эти "доказательства"?
- Авторитетная экспертиза, проведенная Центром права и судебной экспертизы "Истина" по заказу Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), доказала, что и видео-, и аудиофайлы были фальшивкой. В видеофайле, опубликованном интернет-ресурсом "Телеканал Дождь" (имеет статус иноагента), были обнаружены добавленные объекты, а также специальные манипуляции, направленные на сокрытие признаков монтажа, что делает его недостоверным.
Относительно аудиофайлов, опубликованных "Новой газетой Европа" (заблокирована в РФ) было доказано, что фрагменты устной речи, записанные на них, не принадлежат мне.
- Возбуждено ли дело о клевете на основании этой экспертизы фрагментов распространяемых аудио и видео?
- На основании проведенной экспертизы мною поданы гражданские иски о клевете против тех, кто эту клевету распространяет.
- А против кого именно и куда поданы иски?
- Об этом я пока не хотел бы говорить. Надеюсь, что раньше или позже клевета будет опровергнута в судебном порядке.
- Понимаю, что после такого тяжелого периода сложно что-либо конкретное планировать, но могли бы Вы как творческий человек поделиться какими-то размышлениями о жизни, о будущем?
- Бог дал мне в прошлом уникальные возможности для проповеди слова Божия. Вот что сказал президент России, когда вручал мне Государственную премию в июне 2021 года: "Григорий Валериевич Алфеев – митрополит Волоколамский Иларион – продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение Церкви со светлой творческой деятельностью; его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире".
Год спустя обстоятельства моей жизни изменились. Я оказался вдали от Родины, ушел с телевидения. Таких возможностей для проповеди, какие были раньше, теперь нет. Но появились новые возможности. И пока я жив, я буду служить Богу, нести людям слово Божие, проповедовать Христа доступными мне способами.