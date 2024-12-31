Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Иларион: Церковь меня защитила - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:00 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/ilarion-1992145756.html
Митрополит Иларион: Церковь меня защитила
Митрополит Иларион: Церковь меня защитила - РИА Новости, 31.12.2024
Митрополит Иларион: Церковь меня защитила
Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:00:00+03:00
2024-12-31T13:00:00+03:00
религия
россия
венгрия
карловы вары
митрополит иларион (алфеев)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991742626_0:194:3163:1973_1920x0_80_0_0_c34cda1257d5e7862bec7bcb8bffca16.jpg
Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил "на покой", определив дальнейшим местом служения одному из известнейших иерархов храм Петра и Павла в Карловых Варах. Синод отметил "несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха". Поводом для такого решения, очевидно, стали публикации в СМИ (признанных в РФ иноагентами) обвинений в адрес митрополита со стороны его бывшего келейника Георгия Сузуки. В эксклюзивном интервью РИА Новости митрополит Иларион рассказал, как он воспринимает решение синода, кто, на его взгляд, стоит за скандальной историей с Сузуки и что он будет делать дальше. Беседовала Ольга Липич.- Владыка, как вы относитесь к постановлению синода Русской православной церкви о вас и что намерены делать?- Я со смирением и благодарностью принял это решение и буду трудиться там, где мне определено. А те недостатки моей личной жизни и быта, на которые указал Святейший Патриарх, буду стараться с Божией помощью исправлять.Минувший год был для меня тяжелым. Огромные силы были брошены на то, чтобы лишить меня возможности служить Церкви. Спецслужбы, СМИ-иноагенты, лица, находящиеся в международном розыске, лишенные сана бывшие священнослужители и воинствующие атеисты объединились для этой цели. В ход были пущены и клевета, и шантаж, и угрозы, и сфальсифицированные доказательства.Но Церковь меня защитила. Я могу и дальше служить, проповедовать, совершать священные таинства, предстоять престолу Божию. За это я благодарен Святейшему Патриарху и Священному Синоду.- Что еще могли бы сказать о скандальной истории, аудио и видео, опубликованных Георгием Сузуки, в чем причины и как развивались события?- В 2022 году я был назначен на служение в Венгрию. Назначение на Запад человека, который 13 лет возглавлял всю сферу внешних связей Русской Церкви, было сопряжено с определенными рисками в то время, когда между Россией и Западом существует жесткое противостояние. Бывший председатель ОВЦС является носителем уникальной информации и представляет собой очевидную мишень для западных спецслужб. Они и подключились к охоте на меня вскоре после моего приезда в Венгрию.Подчеркну, это были не венгерские спецслужбы. Надо сказать, что Венгрия делает все возможное для защиты религиозной свободы в Европе. Последовательно, раз за разом, Венгрия накладывает вето на внесение Патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза.Ко мне венгерское руководство отнеслось очень хорошо, за что я ему искренне благодарен. Мне был выдан венгерский паспорт как главе местной религиозной организации. Ранее такой же паспорт получил один из моих предшественников по кафедре.Однако в Венгрии, как и в любой другой стране Евросоюза, действуют не только местные, но и гораздо более могущественные спецслужбы. Они завербовали одного из моих помощников, гражданина враждебного России государства. Он в течение нескольких месяцев пытался собрать для них материал, но ничего ценного не собрал. Провалив задание, он уехал к себе на родину, перед этим прихватив из церковной квартиры деньги и ценности на общую сумму около 90 тысяч евро. Когда кража обнаружилась, венгерская полиция объявила его в международный розыск.Такое развитие событий не входило в планы спецслужб, завербовавших этого человека. Тем не менее, они и дальше ему содействовали, когда он обвинил меня в домогательствах.В тайно записанные им видео- и аудиоматериалы, не пригодившиеся для агентурных целей, были внесены многочисленные изменения, после чего эти материалы были опубликованы сми-иноагентами в качестве "доказательств" моей вины.- Но позже сообщалось, что была проведена экспертиза, которая опровергла эти "доказательства"?- Авторитетная экспертиза, проведенная Центром права и судебной экспертизы "Истина" по заказу Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), доказала, что и видео-, и аудиофайлы были фальшивкой. В видеофайле, опубликованном интернет-ресурсом "Телеканал Дождь" (имеет статус иноагента), были обнаружены добавленные объекты, а также специальные манипуляции, направленные на сокрытие признаков монтажа, что делает его недостоверным.Относительно аудиофайлов, опубликованных "Новой газетой Европа" (заблокирована в РФ) было доказано, что фрагменты устной речи, записанные на них, не принадлежат мне.- Возбуждено ли дело о клевете на основании этой экспертизы фрагментов распространяемых аудио и видео?- На основании проведенной экспертизы мною поданы гражданские иски о клевете против тех, кто эту клевету распространяет.- А против кого именно и куда поданы иски?- Об этом я пока не хотел бы говорить. Надеюсь, что раньше или позже клевета будет опровергнута в судебном порядке.- Понимаю, что после такого тяжелого периода сложно что-либо конкретное планировать, но могли бы Вы как творческий человек поделиться какими-то размышлениями о жизни, о будущем?- Бог дал мне в прошлом уникальные возможности для проповеди слова Божия. Вот что сказал президент России, когда вручал мне Государственную премию в июне 2021 года: "Григорий Валериевич Алфеев – митрополит Волоколамский Иларион – продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение Церкви со светлой творческой деятельностью; его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире".Год спустя обстоятельства моей жизни изменились. Я оказался вдали от Родины, ушел с телевидения. Таких возможностей для проповеди, какие были раньше, теперь нет. Но появились новые возможности. И пока я жив, я буду служить Богу, нести людям слово Божие, проповедовать Христа доступными мне способами.
https://ria.ru/20241227/rpts-1991737500.html
https://ria.ru/20241228/itogi-1991871642.html
https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html
https://ria.ru/20240507/krazha-1944504122.html
https://ria.ru/20241102/legoyda--1981546872.html
россия
венгрия
карловы вары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991742626_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3f89ecf9a35a80551cc695b57d45ea61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, карловы вары, митрополит иларион (алфеев), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, интервью
Религия, Россия, Венгрия, Карловы Вары, Митрополит Иларион (Алфеев), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Интервью

Митрополит Иларион: Церковь меня защитила

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Синод Русской православной церкви на итоговом в 2024 году заседании освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил "на покой", определив дальнейшим местом служения одному из известнейших иерархов храм Петра и Павла в Карловых Варах. Синод отметил "несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха". Поводом для такого решения, очевидно, стали публикации в СМИ (признанных в РФ иноагентами) обвинений в адрес митрополита со стороны его бывшего келейника Георгия Сузуки. В эксклюзивном интервью РИА Новости митрополит Иларион рассказал, как он воспринимает решение синода, кто, на его взгляд, стоит за скандальной историей с Сузуки и что он будет делать дальше. Беседовала Ольга Липич.
- Владыка, как вы относитесь к постановлению синода Русской православной церкви о вас и что намерены делать?
- Я со смирением и благодарностью принял это решение и буду трудиться там, где мне определено. А те недостатки моей личной жизни и быта, на которые указал Святейший Патриарх, буду стараться с Божией помощью исправлять.
Минувший год был для меня тяжелым. Огромные силы были брошены на то, чтобы лишить меня возможности служить Церкви. Спецслужбы, СМИ-иноагенты, лица, находящиеся в международном розыске, лишенные сана бывшие священнослужители и воинствующие атеисты объединились для этой цели. В ход были пущены и клевета, и шантаж, и угрозы, и сфальсифицированные доказательства.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В РПЦ прокомментировали отставку главы Будапештско-Венгерской епархии
27 декабря, 17:43
Но Церковь меня защитила. Я могу и дальше служить, проповедовать, совершать священные таинства, предстоять престолу Божию. За это я благодарен Святейшему Патриарху и Священному Синоду.
- Что еще могли бы сказать о скандальной истории, аудио и видео, опубликованных Георгием Сузуки, в чем причины и как развивались события?
- В 2022 году я был назначен на служение в Венгрию. Назначение на Запад человека, который 13 лет возглавлял всю сферу внешних связей Русской Церкви, было сопряжено с определенными рисками в то время, когда между Россией и Западом существует жесткое противостояние. Бывший председатель ОВЦС является носителем уникальной информации и представляет собой очевидную мишень для западных спецслужб. Они и подключились к охоте на меня вскоре после моего приезда в Венгрию.
Подчеркну, это были не венгерские спецслужбы. Надо сказать, что Венгрия делает все возможное для защиты религиозной свободы в Европе. Последовательно, раз за разом, Венгрия накладывает вето на внесение Патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза.
Ко мне венгерское руководство отнеслось очень хорошо, за что я ему искренне благодарен. Мне был выдан венгерский паспорт как главе местной религиозной организации. Ранее такой же паспорт получил один из моих предшественников по кафедре.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Итоги 2024 года в сфере религии
28 декабря, 15:57
Однако в Венгрии, как и в любой другой стране Евросоюза, действуют не только местные, но и гораздо более могущественные спецслужбы. Они завербовали одного из моих помощников, гражданина враждебного России государства. Он в течение нескольких месяцев пытался собрать для них материал, но ничего ценного не собрал. Провалив задание, он уехал к себе на родину, перед этим прихватив из церковной квартиры деньги и ценности на общую сумму около 90 тысяч евро. Когда кража обнаружилась, венгерская полиция объявила его в международный розыск.
Такое развитие событий не входило в планы спецслужб, завербовавших этого человека. Тем не менее, они и дальше ему содействовали, когда он обвинил меня в домогательствах.
В тайно записанные им видео- и аудиоматериалы, не пригодившиеся для агентурных целей, были внесены многочисленные изменения, после чего эти материалы были опубликованы сми-иноагентами в качестве "доказательств" моей вины.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Митрополит Иларион заявил, что мать Сузуки вымогала у него 384 тыс евро
9 июля, 11:13
- Но позже сообщалось, что была проведена экспертиза, которая опровергла эти "доказательства"?
- Авторитетная экспертиза, проведенная Центром права и судебной экспертизы "Истина" по заказу Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), доказала, что и видео-, и аудиофайлы были фальшивкой. В видеофайле, опубликованном интернет-ресурсом "Телеканал Дождь" (имеет статус иноагента), были обнаружены добавленные объекты, а также специальные манипуляции, направленные на сокрытие признаков монтажа, что делает его недостоверным.
Относительно аудиофайлов, опубликованных "Новой газетой Европа" (заблокирована в РФ) было доказано, что фрагменты устной речи, записанные на них, не принадлежат мне.
- Возбуждено ли дело о клевете на основании этой экспертизы фрагментов распространяемых аудио и видео?
- На основании проведенной экспертизы мною поданы гражданские иски о клевете против тех, кто эту клевету распространяет.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Источник: подозреваемый в краже у РПЦ в Венгрии заявил, что обвинен ложно
7 мая, 18:52
- А против кого именно и куда поданы иски?
- Об этом я пока не хотел бы говорить. Надеюсь, что раньше или позже клевета будет опровергнута в судебном порядке.
- Понимаю, что после такого тяжелого периода сложно что-либо конкретное планировать, но могли бы Вы как творческий человек поделиться какими-то размышлениями о жизни, о будущем?
- Бог дал мне в прошлом уникальные возможности для проповеди слова Божия. Вот что сказал президент России, когда вручал мне Государственную премию в июне 2021 года: "Григорий Валериевич Алфеев – митрополит Волоколамский Иларион – продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение Церкви со светлой творческой деятельностью; его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире".
Год спустя обстоятельства моей жизни изменились. Я оказался вдали от Родины, ушел с телевидения. Таких возможностей для проповеди, какие были раньше, теперь нет. Но появились новые возможности. И пока я жив, я буду служить Богу, нести людям слово Божие, проповедовать Христа доступными мне способами.
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Легойда ответил архиереям, несогласным с решениями в РПЦ о Донецкой епархии
2 ноября, 14:52
 
РелигияРоссияВенгрияКарловы ВарыМитрополит Иларион (Алфеев)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала