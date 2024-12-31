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В Белгородской митрополии пострадали около 60 храмов из-за атак ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
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07:50 31.12.2024 (обновлено: 11:11 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/hramy-1992129073.html
В Белгородской митрополии пострадали около 60 храмов из-за атак ВСУ
В Белгородской митрополии пострадали около 60 храмов из-за атак ВСУ - РИА Новости, 31.12.2024
В Белгородской митрополии пострадали около 60 храмов из-за атак ВСУ
Около 60-ти храмов получили повреждения из-за украинских атак с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два – в Брянской, рассказал председатель отдела по... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T07:50:00+03:00
2024-12-31T11:11:00+03:00
россия
курская область
брянская область
владимир легойда
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Около 60-ти храмов получили повреждения из-за украинских атак с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два – в Брянской, рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "В Белгородской митрополии около 60 храмов пострадали (от атак ВСУ - ред.), в пяти сейчас нет богослужений: либо по причине серьезных разрушений, либо потому что находятся в приграничной, опасной зоне. В Брянской митрополии 9 приходов пришлось закрыть, два пострадали", - сказал Легойда в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Он также отметил, что в Воронежской митрополии один храм пострадал от украинских обстрелов. В середине декабря митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) рассказал, что до сорока храмов Курской митрополии РПЦ находятся в зоне боевых действий, в них не совершают богослужения, а 12 храмов митрополии получили повреждения. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241226/rpts-1991422431.html
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россия, курская область, брянская область, владимир легойда, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, русская православная церковь
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Легойда, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь
В Белгородской митрополии пострадали около 60 храмов из-за атак ВСУ

Легойда: около 60 храмов пострадали из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области
Последствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Около 60-ти храмов получили повреждения из-за украинских атак с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два – в Брянской, рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"В Белгородской митрополии около 60 храмов пострадали (от атак ВСУ - ред.), в пяти сейчас нет богослужений: либо по причине серьезных разрушений, либо потому что находятся в приграничной, опасной зоне. В Брянской митрополии 9 приходов пришлось закрыть, два пострадали", - сказал Легойда в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Он также отметил, что в Воронежской митрополии один храм пострадал от украинских обстрелов.
В середине декабря митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) рассказал, что до сорока храмов Курской митрополии РПЦ находятся в зоне боевых действий, в них не совершают богослужения, а 12 храмов митрополии получили повреждения.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ЛегойдаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРусская православная церковь
 
 
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