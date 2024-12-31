В Белгородской митрополии пострадали около 60 храмов из-за атак ВСУ
Легойда: около 60 храмов пострадали из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области
Последствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Около 60-ти храмов получили повреждения из-за украинских атак с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два – в Брянской, рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"В Белгородской митрополии около 60 храмов пострадали (от атак ВСУ - ред.), в пяти сейчас нет богослужений: либо по причине серьезных разрушений, либо потому что находятся в приграничной, опасной зоне. В Брянской митрополии 9 приходов пришлось закрыть, два пострадали", - сказал Легойда в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Он также отметил, что в Воронежской митрополии один храм пострадал от украинских обстрелов.
В середине декабря митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) рассказал, что до сорока храмов Курской митрополии РПЦ находятся в зоне боевых действий, в них не совершают богослужения, а 12 храмов митрополии получили повреждения.
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