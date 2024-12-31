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Восстановление отношений России и Греции зависит от Афин, заявил посол - РИА Новости, 31.12.2024
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15:33 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/gretsiya-1992167265.html
Восстановление отношений России и Греции зависит от Афин, заявил посол
Восстановление отношений России и Греции зависит от Афин, заявил посол - РИА Новости, 31.12.2024
Восстановление отношений России и Греции зависит от Афин, заявил посол
Россия не разрушала отношений с Грецией и не Россия должна инициировать их восстановление, Москва готова выслушать конструктивные идеи Афин по исправлению... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:33:00+03:00
2024-12-31T15:33:00+03:00
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АФИНЫ, 31 дек - РИА Новости. Россия не разрушала отношений с Грецией и не Россия должна инициировать их восстановление, Москва готова выслушать конструктивные идеи Афин по исправлению ситуации, заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью греческому порталу militaire.gr. "Не мы разрушали российско-греческие отношения, а значит и не мы должны инициировать их восстановление или думать о том, как к этому прийти. Если у Афин появятся конструктивные идеи по исправлению ситуации, то мы готовы их выслушать", - сказал посол, отвечая на вопрос, можно ли залечить травму в греко-российских отношениях. Журналист напомнил о высказываниях официальных лиц в Афинах, что Греция находится в состоянии войны с Россией, и спросил, удивили ли посла действия и позиция греческого правительства, учитывая историю двух стран. "Позицию, которую выбрала Греция – член НАТО и ЕС – нас не удивила. Даже крупные страны Евросоюза повели себя так, как им было предписано главной державой коллективного Запада", - сказал Маслов. Он сказал, что представления России и Греции о правильной стороне истории отличаются. "И президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно и во всех деталях разъясняли генезис украинского кризиса и причины начала СВО России на Украине. Нет смысла повторять нашу позицию. Она хорошо известно странам коллективного Запада", - сказал посол. По его словам, значительная часть его командировки в качестве посла России в Греции пришлась на период конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества двух стран. "Регулярностью отличался политический диалог наших стран, хорошими темпами рос товарооборот. Количество посещающих страну российских туристов доходило, а иногда и переваливало за миллион человек в год, что, конечно, было важным подспорьем для греческой экономики. Но после февраля 2022 года правительство Греции полностью в одночасье прекратило взаимодействие с Россией во всех областях. Диалог сохранился только по исключительно техническим вопросам жизнедеятельности посольства – нашего в Афинах и греческого в Москве. Поэтому, к сожалению, традиционно дружеские отношения остались в прошлом, а сегодня сотрудничество между нашими странами более не существует", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20241230/gretsiya-1992041348.html
https://ria.ru/20241230/maslov-1992043691.html
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россия, греция, афины, андрей маслов, владимир путин, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире
Россия, Греция, Афины, Андрей Маслов, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, В мире
Восстановление отношений России и Греции зависит от Афин, заявил посол

Посол Маслов: Россия готова выслушать идеи Афин по восстановлению отношений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 31 дек - РИА Новости. Россия не разрушала отношений с Грецией и не Россия должна инициировать их восстановление, Москва готова выслушать конструктивные идеи Афин по исправлению ситуации, заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью греческому порталу militaire.gr.
"Не мы разрушали российско-греческие отношения, а значит и не мы должны инициировать их восстановление или думать о том, как к этому прийти. Если у Афин появятся конструктивные идеи по исправлению ситуации, то мы готовы их выслушать", - сказал посол, отвечая на вопрос, можно ли залечить травму в греко-российских отношениях.
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Журналист напомнил о высказываниях официальных лиц в Афинах, что Греция находится в состоянии войны с Россией, и спросил, удивили ли посла действия и позиция греческого правительства, учитывая историю двух стран.
"Позицию, которую выбрала Греция – член НАТО и ЕС – нас не удивила. Даже крупные страны Евросоюза повели себя так, как им было предписано главной державой коллективного Запада", - сказал Маслов.
Он сказал, что представления России и Греции о правильной стороне истории отличаются.
"И президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно и во всех деталях разъясняли генезис украинского кризиса и причины начала СВО России на Украине. Нет смысла повторять нашу позицию. Она хорошо известно странам коллективного Запада", - сказал посол.
По его словам, значительная часть его командировки в качестве посла России в Греции пришлась на период конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
"Регулярностью отличался политический диалог наших стран, хорошими темпами рос товарооборот. Количество посещающих страну российских туристов доходило, а иногда и переваливало за миллион человек в год, что, конечно, было важным подспорьем для греческой экономики. Но после февраля 2022 года правительство Греции полностью в одночасье прекратило взаимодействие с Россией во всех областях. Диалог сохранился только по исключительно техническим вопросам жизнедеятельности посольства – нашего в Афинах и греческого в Москве. Поэтому, к сожалению, традиционно дружеские отношения остались в прошлом, а сегодня сотрудничество между нашими странами более не существует", - сказал дипломат.
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РоссияГрецияАфиныАндрей МасловВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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