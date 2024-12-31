https://ria.ru/20241231/gosduma-1992161010.html
В Госдуме рассказали, скольких россиян коснется индексация пенсий
В Госдуме рассказали, скольких россиян коснется индексация пенсий - РИА Новости, 31.12.2024
В Госдуме рассказали, скольких россиян коснется индексация пенсий
Порядка семи миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости в 2025 году, многие до 28 декабря уже получили повышенную пенсию... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T14:44:00+03:00
2024-12-31T14:44:00+03:00
2024-12-31T16:31:00+03:00
общество
россия
светлана бессараб
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Порядка семи миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости в 2025 году, многие до 28 декабря уже получили повышенную пенсию за январь, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб. "Порядка 7 миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством... Многие из работающих пенсионеров, те, кто получает средства на карточку, уже до 28 декабря получили повышенную пенсию за январь месяц", - сказала она РИА Новости. Депутат добавила, что в России получателей страховых пенсий порядка 38 миллионов человек.
https://ria.ru/20241231/pensii-1992120627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, светлана бессараб
Общество, Россия, Светлана Бессараб
В Госдуме рассказали, скольких россиян коснется индексация пенсий
Бессараб: примерно семи миллионам работающих пенсионеров проиндексируют пенсии