https://ria.ru/20241231/genetika-1992124201.html
Генетик рассказал, как можно будет повышать способность детей к обучению
Генетик рассказал, как можно будет повышать способность детей к обучению - РИА Новости, 31.12.2024
Генетик рассказал, как можно будет повышать способность детей к обучению
Способность детей к обучению можно будет улучшать, регулируя состояние их кишечной микрофлоры с помощью специально подобранных препаратов, считает заведующий... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:22:00+03:00
2024-12-31T05:22:00+03:00
2024-12-31T05:22:00+03:00
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958810403_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_44f1102713907c61ff0972220686b9ef.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Способность детей к обучению можно будет улучшать, регулируя состояние их кишечной микрофлоры с помощью специально подобранных препаратов, считает заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко. К настоящему времени накоплен большой объем данных о том, что бактерии, входящие в состав кишечной микрофлоры, могут синтезировать вещества, влияющие в том числе на когнитивные свойства человека. "То, как вскармливается ребенок, начиная с его рождения, влияет на формирование, перепрограммирование нашей центральной нервной системы, и нейронов в головном мозге в том числе. Это уже четко установленные факты. Известно, какие гены в этом участвуют, какие бактерии и какие продукты способны на это влиять", - сказал Даниленко РИА Новости. "Поэтому мы в определенном плане уже можем корректировать в нужную сторону способность детей к обучению, снимать у них депрессивные состояния, что будет улучшать в целом интеллектуальные способности. Это мои видения на основе тех знаний, которыми на сегодняшний день располагает наука", - добавил ученый. По его словам, это можно делать на основе природоподобных препаратов, выделенных из кишечной микробиоты и способных улучшать ее у различных групп людей. Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.
https://ria.ru/20241229/antibiotiki-1991948576.html
https://ria.ru/20241109/mikroby-1982782514.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958810403_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5baf551f4993965cf463ee9ed8ceb98d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, наука
Российская академия наук, Наука
Генетик рассказал, как можно будет повышать способность детей к обучению
Генетик Даниленко: способность детей к обучению можно улучшить препаратами
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Способность детей к обучению можно будет улучшать, регулируя состояние их кишечной микрофлоры с помощью специально подобранных препаратов, считает заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко.
К настоящему времени накоплен большой объем данных о том, что бактерии, входящие в состав кишечной микрофлоры, могут синтезировать вещества, влияющие в том числе на когнитивные свойства человека.
"То, как вскармливается ребенок, начиная с его рождения, влияет на формирование, перепрограммирование нашей центральной нервной системы, и нейронов в головном мозге в том числе. Это уже четко установленные факты. Известно, какие гены в этом участвуют, какие бактерии и какие продукты способны на это влиять", - сказал Даниленко РИА Новости.
"Поэтому мы в определенном плане уже можем корректировать в нужную сторону способность детей к обучению, снимать у них депрессивные состояния, что будет улучшать в целом интеллектуальные способности. Это мои видения на основе тех знаний, которыми на сегодняшний день располагает наука", - добавил ученый. По его словам, это можно делать на основе природоподобных препаратов, выделенных из кишечной микробиоты и способных улучшать ее у различных групп людей.
Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.