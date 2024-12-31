https://ria.ru/20241231/genetika-1992124201.html

Генетик рассказал, как можно будет повышать способность детей к обучению

Генетик рассказал, как можно будет повышать способность детей к обучению - РИА Новости, 31.12.2024

Генетик рассказал, как можно будет повышать способность детей к обучению

Способность детей к обучению можно будет улучшать, регулируя состояние их кишечной микрофлоры с помощью специально подобранных препаратов, считает заведующий... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T05:22:00+03:00

2024-12-31T05:22:00+03:00

2024-12-31T05:22:00+03:00

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Способность детей к обучению можно будет улучшать, регулируя состояние их кишечной микрофлоры с помощью специально подобранных препаратов, считает заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко. К настоящему времени накоплен большой объем данных о том, что бактерии, входящие в состав кишечной микрофлоры, могут синтезировать вещества, влияющие в том числе на когнитивные свойства человека. "То, как вскармливается ребенок, начиная с его рождения, влияет на формирование, перепрограммирование нашей центральной нервной системы, и нейронов в головном мозге в том числе. Это уже четко установленные факты. Известно, какие гены в этом участвуют, какие бактерии и какие продукты способны на это влиять", - сказал Даниленко РИА Новости. "Поэтому мы в определенном плане уже можем корректировать в нужную сторону способность детей к обучению, снимать у них депрессивные состояния, что будет улучшать в целом интеллектуальные способности. Это мои видения на основе тех знаний, которыми на сегодняшний день располагает наука", - добавил ученый. По его словам, это можно делать на основе природоподобных препаратов, выделенных из кишечной микробиоты и способных улучшать ее у различных групп людей. Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.

https://ria.ru/20241229/antibiotiki-1991948576.html

https://ria.ru/20241109/mikroby-1982782514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, наука