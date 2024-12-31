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Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля - РИА Новости, 01.01.2025
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля
Заявка на поставки газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). РИА Новости, 01.01.2025
2024-12-31T18:26:00+03:00
2024-12-31T18:26:00+03:00
2025-01-01T05:21:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заявка на поставки газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). По соглашению с "Нафтогазом Украины" о транзите газа поставки будут остановлены в 08.00 мск 1 января 2025 года, при этом Киев отказался продлевать договор."Газпром" в 2024-м поставил по данному маршрутку порядка 15,5 миллиарда кубометров газа или 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Газ получали Молдавия и четыре государства Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Через Украину газ шел в основном в Австрию, Словакию и Молдавию.При прекращении газового транзита через Украину топливо можно будет получать только через "Балканский поток".
https://ria.ru/20241230/tranzit-1992114550.html
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экономика, молдавия, словакия, австрия, газпром, евросоюз, оператор гтс украины, турецкий поток, украина, россия, в мире
Экономика, Молдавия, Словакия, Австрия, Газпром, Евросоюз, Оператор ГТС Украины, Турецкий поток, Украина, Россия, В мире
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля
Заявка на транзит газа из России через Украину упала до нуля