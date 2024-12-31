https://ria.ru/20241231/gaz-1992181570.html

Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля

Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля - РИА Новости, 01.01.2025

Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля

Заявка на поставки газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). РИА Новости, 01.01.2025

2024-12-31T18:26:00+03:00

2024-12-31T18:26:00+03:00

2025-01-01T05:21:00+03:00

экономика

молдавия

словакия

австрия

газпром

евросоюз

оператор гтс украины

турецкий поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148801/13/1488011352_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_da1ce034e9e57e17ec900c2927809699.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заявка на поставки газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). По соглашению с "Нафтогазом Украины" о транзите газа поставки будут остановлены в 08.00 мск 1 января 2025 года, при этом Киев отказался продлевать договор."Газпром" в 2024-м поставил по данному маршрутку порядка 15,5 миллиарда кубометров газа или 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Газ получали Молдавия и четыре государства Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Через Украину газ шел в основном в Австрию, Словакию и Молдавию.При прекращении газового транзита через Украину топливо можно будет получать только через "Балканский поток".

https://ria.ru/20241230/tranzit-1992114550.html

https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html

молдавия

словакия

австрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, словакия, австрия, газпром, евросоюз, оператор гтс украины, турецкий поток, украина, россия, в мире