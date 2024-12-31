Рейтинг@Mail.ru
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 31.12.2024 (обновлено: 05:21 01.01.2025)
https://ria.ru/20241231/gaz-1992181570.html
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля - РИА Новости, 01.01.2025
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля
Заявка на поставки газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). РИА Новости, 01.01.2025
2024-12-31T18:26:00+03:00
2025-01-01T05:21:00+03:00
экономика
молдавия
словакия
австрия
газпром
евросоюз
оператор гтс украины
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148801/13/1488011352_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_da1ce034e9e57e17ec900c2927809699.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заявка на поставки газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). По соглашению с "Нафтогазом Украины" о транзите газа поставки будут остановлены в 08.00 мск 1 января 2025 года, при этом Киев отказался продлевать договор."Газпром" в 2024-м поставил по данному маршрутку порядка 15,5 миллиарда кубометров газа или 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Газ получали Молдавия и четыре государства Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Через Украину газ шел в основном в Австрию, Словакию и Молдавию.При прекращении газового транзита через Украину топливо можно будет получать только через "Балканский поток".
https://ria.ru/20241230/tranzit-1992114550.html
https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html
молдавия
словакия
австрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148801/13/1488011352_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_376ee407951f695ae7eff64ef67a464a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, словакия, австрия, газпром, евросоюз, оператор гтс украины, турецкий поток, украина, россия, в мире
Экономика, Молдавия, Словакия, Австрия, Газпром, Евросоюз, Оператор ГТС Украины, Турецкий поток, Украина, Россия, В мире
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля

Заявка на транзит газа из России через Украину упала до нуля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрубопровод газохранилища
Трубопровод газохранилища - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Трубопровод газохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заявка на поставки газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
По соглашению с "Нафтогазом Украины" о транзите газа поставки будут остановлены в 08.00 мск 1 января 2025 года, при этом Киев отказался продлевать договор.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия
30 декабря 2024, 23:11
"Газпром" в 2024-м поставил по данному маршрутку порядка 15,5 миллиарда кубометров газа или 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Газ получали Молдавия и четыре государства Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Через Украину газ шел в основном в Австрию, Словакию и Молдавию.
При прекращении газового транзита через Украину топливо можно будет получать только через "Балканский поток".
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа
30 декабря 2024, 16:52
 
ЭкономикаМолдавияСловакияАвстрияГазпромЕвросоюзОператор ГТС УкраиныТурецкий потокУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала