https://ria.ru/20241231/gala-kontsert-1992193990.html

В Большом театре впервые прошел новогодний гала-концерт

В Большом театре впервые прошел новогодний гала-концерт - РИА Новости, 31.12.2024

В Большом театре впервые прошел новогодний гала-концерт

Новогодний гала-концерт с участием Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы и Зинаиды Царенко впервые прошел на Исторической сцене Большого театра под управлением... РИА Новости, 31.12.2024

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2024-12-31T22:28:00+03:00

2024-12-31T22:28:00+03:00

культура

россия

ильдар абдразаков

хибла герзмава

валерий гергиев

большой театр

новый год 2025

культура

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодний гала-концерт с участием Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы и Зинаиды Царенко впервые прошел на Исторической сцене Большого театра под управлением народного артиста России маэстро Валерия Гергиева, передает корреспондент РИА Новости. "Мы сейчас хотим открыть еще одну долгую и счастливую традицию собирать лучшие голоса страны, со всего мира и в этот особый день каждый год давать миллионам людей с помощью наших друзей, Первого канала и многих других возможность прикоснуться к невероятным богатствам", - сказал журналистам Гергиев перед концертом. Маэстро также поздравил зрителей с Новым годом, пожелал мира, счастья и здоровья. Праздничный вечер объединил на одной сцене выдающихся исполнителей, в числе которых Хибла Герзмава, Юлия Маточкина, Екатерина Семенчук, Зинаида Царенко, Алина Черташ, Альбина Шагимуратова, Анна Шаповалова, Ильдар Абдразаков, Ариунбаатар Ганбаатар, Игорь Головатенко, Олег Долгов, Владислав Попов и Сон Чи Хун. "Для меня огромное счастье 31 декабря быть на Исторической сцене Большого театра поздравлять зрителей, гостей столицы. Я впервые в Новый год выступаю. Никогда не было такой традиции, но с приходом Валерия Абисаловича (в ГАБТ - ред.) не только балет поздравляет нашу страну, но и оперные певцы. Для нас это большое счастье", - отметила заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, исполнившая каватину Нормы Casta diva из оперы "Норма". Абдразаков исполнил песню варяжского гостя из оперы "Садко", Царенко - арию Иоанны "Да, час настал!" из "Орлеанской девы", Герзмава - арию Тоски Vissi d'arte, vissi d'amore из "Тоски". Симфонический оркестр Большого театра выступил под руководством Гергиева. Музыканты сыграли вальс цветов из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, вступление "Рассвет на Москве-реке" к опере "Хованщина" Модеста Мусоргского, увертюру к опере "Кармен" Жоржа Безе и другие произведения.

https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992191706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ильдар абдразаков, хибла герзмава, валерий гергиев, большой театр, новый год 2025, культура, новости культуры