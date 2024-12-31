В Большом театре впервые прошел новогодний гала-концерт
Новогодний гала-концерт под управлением Гергиева впервые прошел в Большом театре
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовогодние уличные украшения на Театральной площади в Москве
Новогодние уличные украшения на Театральной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодний гала-концерт с участием Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы и Зинаиды Царенко впервые прошел на Исторической сцене Большого театра под управлением народного артиста России маэстро Валерия Гергиева, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы сейчас хотим открыть еще одну долгую и счастливую традицию собирать лучшие голоса страны, со всего мира и в этот особый день каждый год давать миллионам людей с помощью наших друзей, Первого канала и многих других возможность прикоснуться к невероятным богатствам", - сказал журналистам Гергиев перед концертом.
Маэстро также поздравил зрителей с Новым годом, пожелал мира, счастья и здоровья.
Праздничный вечер объединил на одной сцене выдающихся исполнителей, в числе которых Хибла Герзмава, Юлия Маточкина, Екатерина Семенчук, Зинаида Царенко, Алина Черташ, Альбина Шагимуратова, Анна Шаповалова, Ильдар Абдразаков, Ариунбаатар Ганбаатар, Игорь Головатенко, Олег Долгов, Владислав Попов и Сон Чи Хун.
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"Для меня огромное счастье 31 декабря быть на Исторической сцене Большого театра поздравлять зрителей, гостей столицы. Я впервые в Новый год выступаю. Никогда не было такой традиции, но с приходом Валерия Абисаловича (в ГАБТ - ред.) не только балет поздравляет нашу страну, но и оперные певцы. Для нас это большое счастье", - отметила заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, исполнившая каватину Нормы Casta diva из оперы "Норма".
Абдразаков исполнил песню варяжского гостя из оперы "Садко", Царенко - арию Иоанны "Да, час настал!" из "Орлеанской девы", Герзмава - арию Тоски Vissi d'arte, vissi d'amore из "Тоски".
Симфонический оркестр Большого театра выступил под руководством Гергиева. Музыканты сыграли вальс цветов из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, вступление "Рассвет на Москве-реке" к опере "Хованщина" Модеста Мусоргского, увертюру к опере "Кармен" Жоржа Безе и другие произведения.