https://ria.ru/20241231/gajnutdin-1992169135.html

Муфтии пожелали россиянам единства и процветания в Новом году

Муфтии пожелали россиянам единства и процветания в Новом году - РИА Новости, 31.12.2024

Муфтии пожелали россиянам единства и процветания в Новом году

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил сограждан с наступающим Новым годом, пожелал, чтобы... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:56:00+03:00

2024-12-31T15:56:00+03:00

2024-12-31T15:56:00+03:00

религия

россия

альбир крганов

равиль гайнутдин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил сограждан с наступающим Новым годом, пожелал, чтобы он стал годом единства, сплоченности и мира, а глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пожелал России новых побед и процветания. "По милости Господа, в 2025 году начало раджаба совпадает и с началом года по григорианскому светскому календарю. И каждый новый год светского летоисчисления мы начинаем с добрыми намерениями прожить его осмысленно, наполнить этот год праведными, полезными для нас самих и для всех окружающих деяниями, соответствовать тем высоким представлениям о чести и доблести, которые оставили нам прежние поколения. Сегодня мы обращаемся к Всевышнему с мольбами о том, чтобы наступающий 2025 год стал для нас, наших семей, нашего общества и государства годом единства, сплоченности, мира и созидания", - написал муфтий Гайнутдин в Telegram-канале ДУМ РФ. Он напомнил, что 31 декабря с заходом солнца начинается также месяц раджаб по мусульманскому календарю - один из четырех запретных месяцев, о которых упоминается в Коране. "В этот месяц следует с особым усердием сторониться всего греховного, корыстного, любой жестокости и несправедливости. <...> Мы вступаем в благословенную пору - период трех последовательно идущих месяцев мусульманского календаря - раджаба, шабана и рамадана, суть которых - в непрерывном и поступательном совершенствовании нашего нрава, духовном очищении и приближении к Всевышнему Аллаху", - заключил муфтий. В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов назвал уходящий 2024-й "годом испытания силы духа и любви к родине". "Уходящий год еще раз показал нам всем, как важно заботиться и помогать друг другу, особенно тем, кто сейчас находится на передовой, мужественно защищая нашу родину, наши семьи и наше будущее. Этот год показал, как много среди нас истинных патриотов, отважных и самоотверженных людей, всегда готовых встать на защиту интересов своей отчизны", - сказано в поздравлении муфтия Крганова, опубликованном на сайте ДСМР. "В этот знаменательный год, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, мы желаем нашей любимой родине новых побед, устойчивого развития и дальнейшего процветания... Молитвенно желаем нашему отечеству, каждой российской семье, чтобы Всевышний ниспослал благополучие, позволил нам совершать добрые дела и реализовать наши намерения, даровал мира и безопасности. И, конечно, желаем любви - к родине, к родителям, друг к другу, чтобы крепла духовная сила нашего народа, крепло единство россиян и единение вокруг традиционных и семейных ценностей", - заключил глава ДСМР.

https://ria.ru/20241226/muftiy-1991533896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, альбир крганов, равиль гайнутдин