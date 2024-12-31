"Зеленский согласится". СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной в 2025 году
FT: в 2025 году Украина заключит мирный договор с отказом от территорий
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2025 году Украина заключит мирный договор с Россией с отказом от территорий, прогнозирует Financial Times.
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"Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено", — говорится в материале.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.