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"Зеленский согласится". СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной в 2025 году

"Зеленский согласится". СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024

"Зеленский согласится". СМИ раскрыли, что произойдет с Украиной в 2025 году

В 2025 году Украина заключит мирный договор с Россией с отказом от территорий, прогнозирует Financial Times. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:37:00+03:00

2024-12-31T11:37:00+03:00

2024-12-31T11:37:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В 2025 году Украина заключит мирный договор с Россией с отказом от территорий, прогнозирует Financial Times."Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено", — говорится в материале.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992133008.html

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, дмитрий песков