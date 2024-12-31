https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html
Названы ужасающие факторы крушения самолета в Корее
Названы ужасающие факторы крушения самолета в Корее - РИА Новости, 31.12.2024
Названы ужасающие факторы крушения самолета в Корее
Причиной крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее стало фатальное стечение обстоятельств, сообщает американская газета The New York... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T03:45:00+03:00
2024-12-31T03:45:00+03:00
2024-12-31T13:59:00+03:00
в мире
южная корея
бангкок
муан
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Причиной крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее стало фатальное стечение обстоятельств, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на экспертов.Одним из действий пилотов, которое вызвало вопросы, стала спешка при аварийном приземлении. По словам председателя Корейской ассоциации авиационной безопасности Хвана Хо Вона, пилоты, планируя посадку с невыпущенным шасси, обычно пытаются выиграть время, избавляясь от излишков топлива и давая персоналу больше времени на подготовку к чрезвычайной ситуации."Большой вопрос — почему пилот так торопился с посадкой? <…> Он потерял оба двигателя?" — приводит его слова издание.Как указал профессор общественной безопасности в Корейском киберуниверситете Пэк Сын Чжу, неисправность двигателя могла привести к отказу шасси, что заставило пилота совершить аварийную посадку на фюзеляж "в считаные минуты".Еще одним фактором, привлекшим внимание экспертов, стала взлетная полоса. Указывается, что ее длина составляла около 2800 метров, что достаточно для посадки. Однако из-за работ по удлинению ВПП можно было использовать только около 2500 метров.При этом при аварийной посадке самолет сел слишком далеко от предназначенной для этого точки приземления, отмечается в материале.Эксперты также обратили внимание на бетонное сооружение, в которое на огромной скорости врезался самолет, — основу для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту придерживаться правильной траектории при заходе на посадку."Некоторые эксперты заявили, что если бы такой бетонной конструкции не было или если бы антенна была установлена на более легко ломающемся креплении, можно было бы избежать трагедии", — пишет автор статьи.В воскресенье около 9:07 (3:07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1992016215.html
https://ria.ru/20241229/muan-1991963471.html
https://ria.ru/20241230/problemy-1992037638.html
https://ria.ru/20241230/samolet-1992056126.html
https://ria.ru/20241230/kazahstan-1992067254.html
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в мире, южная корея, бангкок, муан, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Бангкок, Муан, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Названы ужасающие факторы крушения самолета в Корее
NYT сообщила о фатальном сочетании факторов крушения авиарейса в Южной Корее
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Причиной крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в Южной Корее стало фатальное стечение обстоятельств, сообщает американская газета The New York Times
со ссылкой на экспертов.
Одним из действий пилотов, которое вызвало вопросы, стала спешка при аварийном приземлении. По словам председателя Корейской ассоциации авиационной безопасности Хвана Хо Вона, пилоты, планируя посадку с невыпущенным шасси, обычно пытаются выиграть время, избавляясь от излишков топлива и давая персоналу больше времени на подготовку к чрезвычайной ситуации.
«
"Большой вопрос — почему пилот так торопился с посадкой? <…> Он потерял оба двигателя?" — приводит его слова издание.
Как указал профессор общественной безопасности в Корейском киберуниверситете Пэк Сын Чжу, неисправность двигателя могла привести к отказу шасси, что заставило пилота совершить аварийную посадку на фюзеляж "в считаные минуты".
Еще одним фактором, привлекшим внимание экспертов, стала взлетная полоса. Указывается, что ее длина составляла около 2800 метров, что достаточно для посадки. Однако из-за работ по удлинению ВПП можно было использовать только около 2500 метров.
При этом при аварийной посадке самолет сел слишком далеко от предназначенной для этого точки приземления, отмечается в материале.
Эксперты также обратили внимание на бетонное сооружение, в которое на огромной скорости врезался самолет, — основу для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту придерживаться правильной траектории при заходе на посадку.
"Некоторые эксперты заявили, что если бы такой бетонной конструкции не было или если бы антенна была установлена на более легко ломающемся креплении, можно было бы избежать трагедии", — пишет автор статьи.
В воскресенье около 9:07 (3:07 мск) самолет Boeing 737-800
авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока
в Муан
, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи
и две гражданки Таиланда
. По последним данным, погибли 179 человек.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Посольство России
в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.