https://ria.ru/20241231/eltsin-1991013940.html

Добровольный уход Бориса Ельцина с поста президента РФ

Добровольный уход Бориса Ельцина с поста президента РФ - РИА Новости, 31.12.2024

Добровольный уход Бориса Ельцина с поста президента РФ

31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин добровольно прекратил исполнение полномочий президента Российской Федерации и передал их председателю... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T00:37:00+03:00

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справки

россия

борис ельцин

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31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин добровольно прекратил исполнение полномочий президента Российской Федерации и передал их председателю правительства Владимиру Путину.Об этом решении Борис Ельцин объявил в своем телевизионном обращении к гражданам России в 12 часов дня. Он сказал, что России следует входить в новое тысячелетие "с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми". Борис Ельцин в своем обращении отметил, "посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое – Россия всегда теперь будет двигаться только вперед".И он решил, что не должен мешать естественному ходу истории и еще полгода "держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее".Ельцин пояснил, что уходит не по состоянию здоровья, а "по совокупности всех проблем", и попросил прощения у россиян за несбывшиеся мечты и за то, что не удалось оправдать надежды тех людей, которые верили, что удастся одним рывком "перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее". Указ о сложении своих полномочий Борис Ельцин передал Владимиру Путину в присутствии патриарха Московского и всея Руси Алексия II (1929-2008, годы патриаршества 1990-2008), который также был приглашен к президенту. Уже после отставки Ельцин описал в своей книге "Президентский марафон", как принималось это решение. Этому событию посвящена отдельная глава – "31 декабря".Первая запись традиционного новогоднего обращения российского президента в 1999 году прошла, как обычно, 28 декабря. После записи обращения Ельцин объявил, что недоволен своим голосом и текстом и обращение должно быть переписано 31 декабря.О его решении уйти с поста до срока в тот момент не знал никто, кроме премьер-министра Путина, первый разговор с которым на эту тему состоялся 14 декабря. Но о том, что первый президент России уйдет со своего поста именно 31 декабря, на тот момент не знал и Путин.Первыми, кого Ельцин в своем окружении поставил в известность, стали глава администрации Александр Волошин и бывший глава Валентин Юмашев. Их Ельцин пригласил 28 декабря в Горки-9 к 18.00, где и объявил о своем решении.Следующей о решении Ельцина узнала его дочь Татьяна – единственная из семьи. В своих мемуарах Ельцин отмечал, что стремился к тому, чтобы все прошло без сбоев. В случае утечки информации Ельцин был готов перенести свою отставку на более поздний срок.О том, что обязанности президента будут возложены на него 31 декабря, Владимир Путин узнал 29 декабря утром.Супруга президента, Наина Ельцина, узнала о его решении только 31 декабря утром.В то же утро о решении президента уйти в отставку узнали сотрудники президентской администрации. По воспоминаниям Ельцина, новость повергла их в шок.При записи обращения к жителям страны президент, по его словам, практически не волновался."Правда, один раз соринка в глаз попала. И я смахнул ее рукой", – написал он в "Президентском марафоне".Когда Ельцин произнес последнюю фразу своего обращения, раздались аплодисменты – телегруппа стоя приветствовала его.Вспоминая о своих ощущениях на тот момент, первый президент России пишет, что с удивлением осознал: настроение у него очень хорошее и бодрое.За записью обращения последовала встреча с патриархом Алексием II, а затем – передача ядерного чемоданчика и встреча с силовыми министрами.Около 13.00 первый российский президент попрощался со всеми и направился к выходу.Свой уход из Кремля первый российский президент описал так: "Спустился к подъезду. Подъехала моя машина. Снег. Какой мягкий, чистый снег в Кремле! Хочется что-то важное сказать на прощание Владимиру Путину. Какой же тяжкий труд ему предстоит впереди. И как хочется ему хоть чем-то помочь. "Берегите... Берегите Россию", – говорю я ему. Путин посмотрел на меня, кивнул".За несколько минут до наступления 2000 года в эфире вновь прозвучало обращение Бориса Ельцина к россиянам, после чего к жителям России обратился исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин. 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран Владимир Путин.Первый президент России Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, борис ельцин