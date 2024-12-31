https://ria.ru/20241231/duda-1992195095.html

Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС

Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС - РИА Новости, 31.12.2024

Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС

Главным приоритетом польского председательства в Европейском союзе будет усиление сотрудничества с США, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T22:39:00+03:00

2024-12-31T22:39:00+03:00

2024-12-31T22:39:00+03:00

в мире

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ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Главным приоритетом польского председательства в Европейском союзе будет усиление сотрудничества с США, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении. Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине 2025 года. "Мы в Польше досконально знаем, что нет безопасной Европы без участия Соединенных Штатов. Как военного, так и экономического. Поэтому первым приоритетом начинающегося 1 января председательства Польши в Европейском союзе является усиление сотрудничества между Евросоюзом и Соединенными Штатами", - сказал Дуда. Он заявил, что надеется на еще большее укрепление польско-американских отношений в ближайшие месяцы. "На протяжении всего моего президентства я последовательно старался усилить стратегические польско-американские отношения. Сегодня я горд тем, что сегодня они сильнее чем когда-либо. Но я убежден в том, что в ближайшие месяцы они могут получить еще более глубокое измерение", - сказал польский президент.

https://ria.ru/20241231/polsha-1992194219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, сша, европа, анджей дуда, евросоюз