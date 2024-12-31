Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС
Дуда: главный приоритет председательства Польши в ЕС — это сотрудничество с США
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Главным приоритетом польского председательства в Европейском союзе будет усиление сотрудничества с США, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении.
Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине 2025 года.
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"Мы в Польше досконально знаем, что нет безопасной Европы без участия Соединенных Штатов. Как военного, так и экономического. Поэтому первым приоритетом начинающегося 1 января председательства Польши в Европейском союзе является усиление сотрудничества между Евросоюзом и Соединенными Штатами", - сказал Дуда.
Он заявил, что надеется на еще большее укрепление польско-американских отношений в ближайшие месяцы.
"На протяжении всего моего президентства я последовательно старался усилить стратегические польско-американские отношения. Сегодня я горд тем, что сегодня они сильнее чем когда-либо. Но я убежден в том, что в ближайшие месяцы они могут получить еще более глубокое измерение", - сказал польский президент.