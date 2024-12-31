Рейтинг@Mail.ru
Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/duda-1992195095.html
Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС
Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС - РИА Новости, 31.12.2024
Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС
Главным приоритетом польского председательства в Европейском союзе будет усиление сотрудничества с США, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:39:00+03:00
2024-12-31T22:39:00+03:00
в мире
польша
сша
европа
анджей дуда
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Главным приоритетом польского председательства в Европейском союзе будет усиление сотрудничества с США, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении. Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине 2025 года. "Мы в Польше досконально знаем, что нет безопасной Европы без участия Соединенных Штатов. Как военного, так и экономического. Поэтому первым приоритетом начинающегося 1 января председательства Польши в Европейском союзе является усиление сотрудничества между Евросоюзом и Соединенными Штатами", - сказал Дуда. Он заявил, что надеется на еще большее укрепление польско-американских отношений в ближайшие месяцы. "На протяжении всего моего президентства я последовательно старался усилить стратегические польско-американские отношения. Сегодня я горд тем, что сегодня они сильнее чем когда-либо. Но я убежден в том, что в ближайшие месяцы они могут получить еще более глубокое измерение", - сказал польский президент.
https://ria.ru/20241231/polsha-1992194219.html
польша
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, европа, анджей дуда, евросоюз
В мире, Польша, США, Европа, Анджей Дуда, Евросоюз
Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС

Дуда: главный приоритет председательства Польши в ЕС — это сотрудничество с США

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Главным приоритетом польского председательства в Европейском союзе будет усиление сотрудничества с США, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении.
Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине 2025 года.
«
"Мы в Польше досконально знаем, что нет безопасной Европы без участия Соединенных Штатов. Как военного, так и экономического. Поэтому первым приоритетом начинающегося 1 января председательства Польши в Европейском союзе является усиление сотрудничества между Евросоюзом и Соединенными Штатами", - сказал Дуда.
Он заявил, что надеется на еще большее укрепление польско-американских отношений в ближайшие месяцы.
"На протяжении всего моего президентства я последовательно старался усилить стратегические польско-американские отношения. Сегодня я горд тем, что сегодня они сильнее чем когда-либо. Но я убежден в том, что в ближайшие месяцы они могут получить еще более глубокое измерение", - сказал польский президент.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию
Вчера, 22:34
 
В миреПольшаСШАЕвропаАнджей ДудаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала